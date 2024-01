Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia: Cerbone in pensione, Centra lo sostituisce

venerdì, 12 gennaio 2024

Gardone Val Trompia (Brescia) – Avvicendamento alla Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia. Al termine di 42 anni di una brillante carriera, il Luogotenente Cariche Speciali Nunzio Cerbone (nella foto), già Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia, è andato in pensione. Originario della provincia di Napoli, ma bresciano di adozione, il luogotenente Nunzio Cerbone ha trascorso quasi l’intera carriera in territorio bresciano, sino a ricoprire, negli ultimi anni, l’importante incarico di Comandante della Tenenza del comune gardonese.

Quella del Luogotenente Cerbone è stata una carriera costellata da importanti operazioni di servizio, nei settori più importanti e strategici per il Corpo.

Altrettanto numerosi, quindi, i riconoscimenti di ordine morale tributati dalla Guardia di Finanza per attività meritorie in operazioni di servizio.

Al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia è subentrato il Luogotenente Gaetano Centra. Originario della provincia di Foggia, il Luogotenente Gaetano Centra ha conseguito la specializzazione di investigatore economico finanziario, ha ricoperto diversi incarichi in reparti territoriali della provincia di Brescia, specializzandosi nel settore della fiscalità internazionale e dell’antiriciclaggio.