Grandi carnivori in Trentino Alto Adige: Patt-Svp soddisfatti della risoluzione europea

sabato, 18 novembre 2023

Bolzano – Patt-Svp: risoluzione del Partito Popolare Europeo sul controllo dei grandi carnivori. Nella sede della Svp a Bolzano è stata illustrata la risoluzione sui grandi carnivori presentata da Patt, Svp, Övp, Csu e adottata questa settimana dall’assemblea politica del Partito Popolare Europeo. Erano presenti (nella foto da sinistra a destra) l’Obmann SVP Philipp Achammer, il presidente del PATT Franco Panizza, la vicesegretaria Roberta Bergamo e il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Collegati da remoto, l’europarlamentare Herbert Dorfmann e il presidente del PPE Manfred Weber.

“In un contesto dove la natura e le comunità coesistono – ha sostenuto nel suo intervento il presidente del PATT Franco Panizza – è nostro dovere trovare soluzioni sostenibili. La risoluzione del Partito Popolare Europeo vuole modificare lo status di protezione dei grandi carnivori dei grandi carnivori che oggi non sono più a rischio di estinzione, ma che sulle Alpi presentano popolazioni fuori controllo. In Trentino, poi, la situazione si complica ulteriormente per l’eccessiva presenza dell’orso, che, oltre a causare ingenti danni all’agricoltura e al turismo, sta mettendo in pericolo la sicurezza di chi vive e opera in montagna ed ha purtroppo provocato una giovane vittima umana. L’impegno del Patt ad ogni livello – ha concluso Panizza – va nella direzione di promuovere e sostenere ogni proposta che affidi la gestione dei grandi carnivori alle nostre Istituzioni autonomistiche, che hanno la conoscenza diretta del problema e dispongono degli strumenti adeguati a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori economici”.

La risoluzione affronta con fermezza la questione dei grandi carnivori e la loro interazione con le comunità rurali e agricole. Nel documento, si sottolinea l’importanza strategica dell’agricoltura per l’Unione europea e il ruolo chiave che gioca nello sviluppo e nella prosperità delle zone rurali. Il Partito Popolare Europeo si impegna a rappresentare gli agricoltori e le comunità rurali europee, cercando una soluzione condivisa al problema dei grandi carnivori. La proposta: revisione dell’attuale status di protezione dei lupi a livello europeo, puntando a un allentamento delle misure di protezione nelle regioni in cui è stato raggiunto uno stato di conservazione favorevole. Il Partito Popolare Europeo accoglie positivamente l’iniziativa della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di richiedere un aggiornamento dei dati e un adeguamento del quadro giuridico, sostenendo la ricerca di soluzioni pragmatiche e concrete. La risoluzione si pone anche lo scopo di tutelare l’agricoltura di montagna, proponendo una combinazione di misure diverse per consentire la coesistenza tra esseri umani, bestiame e grandi carnivori.