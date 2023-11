Grande successo del minibus tra Arco, Riva e Torbole e Garda Guest Card

sabato, 11 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Dopo il grande successo dello scorso anno, il servizio di minibus a chiamata “Bus&Go” è tornato attivo nei Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole da aprile a fine ottobre con una formula potenziata in termini di mezzi, orari e accessibilità, rendendola ancora una volta un’iniziativa vincente (nella foto © Prugnola BusGo).

Il servizio, realizzato in collaborazione con Trentino Trasporti e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., prevedeva quest’anno tre minibus, due da 18 posti e uno da 12 per facilitare l’accessibilità per i disabili. Aggiunte inoltre nuove fermate e orari prolungati per coprire anche la fascia serale, fornendo così ad ospiti e residenti un servizio sempre più di qualità.

La risposta a queste novità è stata molto positiva: sono stati infatti quasi 34 mila i passeggeri totali che hanno usufruito del servizio di “Bus&Go” durante i mesi di attività – soprattutto nel primo pomeriggio e la sera -, con picchi di 250 utenti registrati a giornata.

Inoltre, il successo dell’iniziativa è stato tale da portare “Bus&Go” come case study agli “AlpNet Team sharing sustainability 2023”, l’incontro tra partner turistici europei italiani e di lingua tedesca volto allo sviluppo e alla promozione del turismo alpino.

“Dopo il buon riscontro della prima edizione, non posso che ritenermi soddisfatto delle 34.000 persone spostate su ‘Bus&Go’ nel corso del 2023. Si tratta di un successo che va oltre le nostre più rosee aspettative e che dimostra quanto questo servizio sia apprezzato non solo dagli ospiti, ma sempre più spesso anche dai locali. Un sentito ringraziamento a Trentino Trasporti, alle Amministrazioni Comunali di Riva del Garda e Nago-Torbole e a Garda Dolomiti S.p.A. per averci aiutato a promuovere ‘Bus&Go’”, ha commentato l’assessore alla mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi.

Ottimi risultati anche per Garda Guest Card, la carta vantaggi destinata agli ospiti delle strutture ricettive partner premium di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. per usufruire dei servizi del territorio gratuitamente o a un prezzo scontato. Il rapporto del 2023 tra persone abilitate (97.310) e che di fatto hanno utilizzato i servizi (69.371) infatti è cresciuto notevolmente rispetto all’anno scorso, passando dal 57% al 71%.

Si tratta di numeri importanti che delineano come gli ospiti abbiano apprezzato l’alta qualità dei prodotti selezionati e inseriti nella card, tra questi l’Ascensore Bastione (+89%), il servizio Navigarda, il Castello di Arco, il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Castel Stenico, il MAG Museo Alto Garda, il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavè, oltre a servizi di mobilità a titolo gratuito come la rete di trasporto pubblico di Trentino Trasporti e “Bus&Go”.

“Gli ottimi numeri di ‘Bus&Go’ e il crescente utilizzo della Garda Guest Card confermano che stiamo andando nella giusta direzione. La nostra mission non è solo quella di promuovere il Garda Trentino, ma di lavorare sempre più allo sviluppo strategico di prodotti e servizi per l’ospite e chi vive e lavora in questo territorio”, ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.