Grande festa per il Centenario della Banda Sociale di Aldeno

domenica, 28 maggio 2023

Aldeno – “E’ bello essere qui con voi oggi a celebrare una ricorrenza così importante per la storia del corpo bandistico ma anche per l’intera comunità di Aldeno. Il vostro ruolo, oltre ad essere un presidio sociale fondamentale, consente di tenere viva nel tempo la fiamma della nostra identità e le nostre radici, tramandando alle nuove generazioni pezzi di storia e cultura popolare. L’impegno e gli investimenti dell’Amministrazione provinciale a favore della formazione musicale sin dalle scuole elementari vanno anche in questa direzione, perché crediamo che la musica possa essere per i giovani un veicolo di espressione ma anche vettore di cultura, tradizioni e socialità”, così l’assessore provinciale alla istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, questa mattina ad Aldeno per il centenario della banda sociale del paese.

L’assessore è intervenuto oggi, domenica 28 maggio, in occasione del concerto che il corpo bandistico diretto dal Maestro Franco Puliafito ha tenuto in mattinata in Piazza Cesare Battisti, ad Aldeno, davanti ad un numeroso pubblico.

Insieme all’assessore anche la prima cittadina del comune a sud di Trento, Alida Cramerotti, e il presidente della Banda Sociale di Aldeno, Alessio Beozzo.

Subito dopo il concerto, il pranzo comunitario ha chiuso “100 anni suonati”, la tre giorni di appuntamenti ed iniziative organizzate proprio per celebrare i cento anni della banda.