Grande attesa per la Diavolezza Glacier Race

mercoledì, 6 marzo 2024

Diavolezza – Tra breve ci siamo: sabato 16 marzo 2024, dopo 44 anni si rinnoverà la tradizione della gara popolare sulla pista del ghiacciaio più lunga della Svizzera.

Il tracciato non preparato di otto chilometri parte sulla vetta della Diavolezza, procede ai piedi delle vette di Piz Palü e Piz Bernina fino a raggiungere la stazione di Morteratsch. Chiunque si senta all’altezza della sfida, è benvenuto. La persona che stabilisce il miglior tempo nella classifica uomini e donne, vedrà il proprio nome immortalato sulla coppa challenge e riceverà il meritevole titolo di «diavolo» oppure «diavolessa» del ghiacciaio. I premi messi in palio comprendono montepremi per un valore complessivo di 7000 franchi, alettanti vincite in denaro e l’ambita spilla «Glacier Race» sotto forma di una «diavolessa» del ghiacciaio come esclusivo pezzo da collezione.

Partecipare per una buona causa

Un quarto delle quote d’iscrizione sarà destinato a progetti per la salvaguardia dei ghiacciai. Con la partecipazione si contribuirà automaticamente e in maniera attiva alla protezione dei ghiacciai.

Programma quadro all’insegna della cura dei ghiacciai

Dopo la premiazione, che avrà luogo in serata in Plazza Bellavita di Pontresina nell’ambito dell’happening «Viva la Via Gletscheredition», si svolgerà anche un’asta, i cui proventi verranno devoluti alla salvaguardia del ghiacciaio. Successivamente, la cover band «Polly Wants A Party» arricchirà la serata con ritmi incalzanti che spaziano tra gli evergreen e i brani di successo di AC/DC, Stevie Wonder, Creedence Clearwater Revival, Guns N’ Roses e altri.