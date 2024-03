Governo del territorio, confronto in IV commissione del Consiglio provinciale di Trento

lunedì, 25 marzo 2024

Trento – A Palazzo Trentini si sono svolte le consultazioni in merito al disegno di legge dell’assessore Gottardi che integra la legge provinciale per il governo del territorio del 2015 con disposizioni urbanistiche in materia di residenzialità lavorativa. Sentiti i rappresentanti delle professioni e il Cal. Tutti hanno in diversa misura espresso parere favorevole, pur con alcune osservazioni e suggerimenti di modifica.

Agricoltori: un supporto importante

Diego Coller e Lorenzo Gretter per Confagricoltura del Trentino hanno definito il disegno di legge un passo importante, vista la grande necessità di alloggi soprattutto durante i periodi di vendemmia. Le organizzazioni professionali in collaborazione con la Pat, hanno aggiunto, stanno definendo le linee di indirizzo in particolare per l’utilizzo delle strutture aventi destinazione agricola come foresterie e hanno chiesto se si possa semplificare la modulistica per l’ottenimento delle autorizzazioni. Massimo Tomasi della Confederazione italiana agricoltori del Trentino (CIA) ha definito la previsione normativa un supporto non indifferente che risolve uno degli elementi di maggiore criticità nel reclutamento del personale. Il problema si accentua in particolare in alcune aree a vocazione turistica o a Trento dove la disponibilità di alloggi è minore e in particolari periodi non necessariamente uniformi sul territorio, ha aggiunto. A tal fine ha chiesto di valutare la possibilità di un’estensione del periodo di diversa destinazione per soddisfare esigenze diversificate e diffuse che continuano a modificarsi nel tempo. Gianluca Barbacovi e Barbara Merler per la Federazione provinciale Coldiretti hanno giudicato positivo che si sia pensato a questa soluzione per ospitare i lavoratori confermando l’importanza della norma che permette l’uso delle strutture agricole a foresteria “leggera”, sopratutto nei periodi di raccolta.

Imprenditori: un primo passo da accogliere con favore

Mauro Paissan (Coordinamento Imprenditori) ha svolto una premessa di natura politica, richiamando il documento-guida per il Trentino, già illustrato dagli Imprenditori alla Giunta provinciale nel mese di gennaio, nel quale il problema della casa è richiamato con forza, tra quelli cruciali del sistema. In quell’occasione, ha ricordato Paissan, si condivise una visione con un perimetro ampio e nel rapporto imprese-lavoratori a fianco della questione salariale si mise quella degli alloggi. Bene dunque si parli oggi di questo disegno di legge che rappresenta un tassello importante, un passo avanti da accogliere con favore. Tuttavia, ha proseguito, questo deve essere considerato un primo passaggio importante, preludio ad un ragionamento più esteso: invitiamo dunque l’assessore Gottardi e la presidente della Commissione Masè, ha detto, a ricondurre il discorso in un ambito più allargato che consenta alle imprese di tutte le categorie di intervenire concretamente sulla questione alloggi, non solo per i lavoratori, ma anche per le famiglie. Quanto alla norma specifica, bene che l’utilizzo sia stato esteso a tutti i lavoratori, meno bene che gli investimenti non rientrino tra i criteri previsti per gli interventi della legge 6: un suggerimento per una proposta di modifica da apportare al testo. Ferruccio Veneri (Coordinamento provinciale imprenditori) ha fatto presente che la limitazione prevista per le strutture agricole non c’è nella norma nazionale ed è quindi stata chiesta l’estensione a tutte le attività economiche. Sull’articolo 4 si suggerisce una modifica per definire meglio le attività di albergo dismesso e attività sospesa ed altre modifiche tecniche elencate puntualmente in un documento sottoscritto dall’intero Coordinamento (allegato). Gianni Battaiola (Associazione albergatori) ha aggiunto alcune osservazioni, dal momento che la questione parte da un ambito turistico: non troviamo alloggi per i lavoratori, oppure ce ne sono non confacenti alle esigenze mutate anche a seguito del Covid. Va fatta una distinzione tra alberghi dismessi da anni (con costi di ristrutturazione difficili da sostenere e forse irrecuperabili) e altri nei quali provare temporaneamente -per rispondere all’esigenza del momento- a chiudere l’attività imprenditoriale, alloggiare i lavoratoti per il tempo necessario, finché si trovano altre soluzioni. Non vogliamo che gli alberghi diventino seconde case, vogliamo mantenere la destinazione urbanistica ad albergo per rispondere ad un problema contingente, ha chiarito. Davide Cardella (Associazione albergatori) ha notato che il provvedimento va oltre quello che ci si era prefissati. Evidente che due commi non possono risolvere il tema della casa, dunque va bene la soluzione temporanea delle foresterie. Deve però essere chiaro che in foresteria non si può vivere per sempre e il territorio deve costruire e offrire diverse attrattività. Roberto Busato (Confindustria) ha evidenziato le problematiche legate ai lavoratori stagionali e le difficoltà a trovare alloggi in affitto per tutto l’anno. Alla luce di questo la richiesta è quella di estendere la previsione della norma pensata per i lavoratori del turismo a tutti gli altri lavoratori. Bisognerà poi, in un secondo tempo, pensare al tema del ricongiungimento. Il cambio d’uso, ha aggiunto, è importante perché ci sono imprenditori disponibili. a investire, però a fronte di certe garanzie. Infine, ha sottolineato l’importanza crescente di risolvere la questione degli alloggi, notando che il problema di una carenza di case per i lavoratori potrebbe tradursi anche in una delocalizzazione dell’attività nel caso di grosse imprese interessate da un massiccio ampliamento degli organici. Lorenzo Garbari (Ance) ha sottolineato il concetto dell’attrattività dei lavoratori che vengono nel nostro territorio. Abbiamo bisogno di attrarre manodopera, non solo lavoratori stagionali, ragionando anche sul tema del ricongiungimento familiare. Ha rafforzato alcuni concetti Alfonso Moser (Unat), osservando che i tempi sono mutati e trovare delle strutture disponibili per una destinazione di accoglienza dei lavoratori non è semplice. Il ddl con le opportune integrazioni rappresenta un impegno che dev’essere però considerato un punto di partenza per altre sfide collegate all’accoglienza delle persone nella residenzialità. L’importante è partire. Luca Moschini (Confcommercio) è tornato sul tema “non banale” della sostenibilità economica e dell’accesso al sostegno della legge 6: uno sforzo necessario il richiamo a questa previsione, non per introdurre una nuova linea di business, ma per risolvere un problema reale sul quale siamo già in ritardo, ha osservato. Claudio Filippi (Artigiani) ha sottolineato sopratutto l’emergenza a cui va data risposta immediata, auspicando la possibilità di estensione a lavoratori diversi dal turismo e per periodi più estesi rispetto a quelli stagionali.

Parola ai consiglieri

Lucia Coppola (Alleanza Verdi sinistra) ha osservato che partendo da qui occorre poi trovare il modo e il tempo di fare diventare questo tema qualcosa di più pianificato, serio e strutturale perché il problema della casa non è più procastinabile. La consigliera Antonella Brunet (Noi per Fugatti Presidente) ha sottolineato il tema dell’attrattività, un’esigenza reale anche nel mondo del turismo. Questo ddl va considerato un primo passo per poi procedere oltre, questo appare chiaro ed è nella consapevolezza anche dei proponenti. Michela Calzà (PD) ha sottolineato l’importanza di soddisfare nell’immediatezza le necessità tramite la definizione di foresteria e poi di ragionare più ampiamente sul tema di dare ai lavoratori delle soluzioni di alloggio adeguate. Gli affitti brevi, in competizione con le strutture ricettive, fanno concorrenza nell’accoglienza, il sollecito di Calzà all’amministrazione è quello di riflettere anche su questo.

Professioni tecniche: proposta interessante con alcune attenzioni

Marco Piccolroaz (architetti) ha valutato la proposta interessante anche per la categoria rappresentata, coinvolta nel disegno e nella pianificazione dei territori. Occorre però porre chiarezza sulle modalità di utilizzo delle strutture, ha aggiunto, evitando equivoci nelle modifiche di destinazione. Questo implica delle valutazioni complesse con un percorso di dialogo con le comunità non sempre facile. Nella riattivazione delle strutture dismesse occorre evitare che gli utilizzi diventino poi residenze ordinarie, cosa che innescherebbe un cortocircuito inevitabile. Francesca Gervasi (ingegneri) ha riflettuto su alcuni aspetti tecnici di interpretazione della conformità urbanistica per le strutture agricole e sulle opere precarie proponendo alcuni approfondimenti. La norma è positiva anche per Stefano Tasin (periti industriali), che ha ribadito i concetti già espressi dai colleghi, sottolineando la necessità di porre particolare attenzione sulle aree di intervento dando indicazioni precise sull’applicazione coerente e uniforme della norma. Valutazione favorevole anche da parte di Silvio Chistè (periti agrari) che ha condiviso le valutazioni dei colleghi degli altri ordini professionali: attenzione a chiarezza e coerenza. Iniziativa degna di nota positiva anche per Flavio Zanetti che ha messo in guardia sulla necessità di fare chiarezza sulla temporaneità e sul rispetto dei parametri in ambito igienico-sanitario ed energetico.

Cal: finalità condivisa, con qualche annotazione

Paride Gianmoena del Consiglio delle autonomie locali ha confermato la condivisione dello spirito della norma, diretta a trovare soluzione al bisogno di alloggi per i lavoratori. Apprezzando il fatto che la proposta abbia fatto tesoro di diverse annotazioni formulate dai Comuni, il Cal ha posto alcune riflessioni. Ha raccomandato di cercare di dare una definizione precisa, esplicitando la natura e le caratteristiche di “foresterie” per differenziarle in maniera chiara dall’utilizzo abitativo. Gianmoena ha quindi posto il tema delle linee guida, suggerendo di ragionare in alternativa con un regolamento attuativo da adottare previo parere del Cal. Rispetto alla proposta la richiesta è quella di andare oltre, introducendo la variante semplificata per gli alberghi dismessi da oltre 10 anni e lasciando campo aperto al consiglio comunale nei casi di nuova destinazione. Due i ragionamenti sulle esigenze temporanee e contingenti di alloggiamenti dei lavoratori agricoli: questi interventi non dovrebbero essere ammessi nelle aree di pregio in ragione del particolare rilievo paesaggistico e il termine dei 6 mesi è giudicato eccessivo rispetto alle normali esigenze di stagionalità colturale: il suggerimento è di ridurre il termine e che le opere vengano realizzate previa comunicazione al Comune, gravata da garanzia fideiussoria a favore dello stesso, per assicurarne la rimozione al cessare delle esigenze temporanee (si veda nota allegata).

Intervento dei consiglieri

Daniele Biada (Fratelli d’Italia) ha chiesto se è stata fatta una ricognizione sul numero degli edifici dismessi da oltre 10 anni. L’assessore Gottardi ha confermato che una verifica è stata fatta anche se non riferita ai 10 anni. Nel 2022 la mappatura aveva individuato l’esistenza di strutture “da tempo” dismesse senza distinguerle in ordine di tempo. Il riferimento ai 10 anni deriva dalla legge in tema di turismo, ha aggiunto Gianmoena, rivelando che il numero degli alberghi dismessi è maggiore nei comuni con maggiore concentrazione turistica e che sono 33 i comuni con un solo albergo dismesso.

L’esame del testo si svolgerà nella mattina di domani, preceduto dalla consultazione dei sindacati a partire dalle 10.