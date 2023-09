Glorenza: consegnato a Sophia Mairer il premio Paul Flora 2023

sabato, 9 settembre 2023

Glorenza (Bolzano) – Il premio Paul Flora 2023 consegnato all’artista tirolese Sophia Mairer. La cerimonia di premiazione si è svolta nel cortile della “Schallerhaus” di Glorenza. Era presente anche il presidente della Provincia. Per l’occasione alcune opere di Sophia Mairer sono state esposte nel Kulturcafé Salina di Glorenza e nella mostra collettiva “play escapes” nello Spazio CUT a Bolzano e potranno essere ammirate sino al 10 ottobre.

“Sophia Mairer si addentra nei temi cardine del pianeta – nel dibattito planetario – e riesce a trasporlo in maniera ludica ma puntuale in linguaggio pittorico”, si legge nella dichiarazione della giuria composta da Nina Tabassomi del Tirolo, Sabine Gamper della Provincia di Bolzano e da un membro della famiglia Flora, Andreas Flora Seywald. “Le opere della Mairer conducono a modi sempre nuovi di trattare lo strumento d’arte tradizionale. A volte i dipinti diventano parte di sculture e il loro supporto è un sottile tessuto di carta, a volte ci sono così tante prospettive diverse in simultanea che l’occhio e il corpo dello spettatore sono invitati a tuffarsi in altri mondi visivi e percettivi”, ha sottolineato Nina Tabassomi nel suo encomio.

La carriera della vincitrice

Sophia Mairer (seconda da sinistra foto © ASP Bürgergenossenschaft-Obervinschgau) ha iniziato a studiare storia dell’arte all’Università di Vienna nel 2008, si è trasferita all’Università di Arti Applicate nel 2009, dove ha avviato i suoi studi di arte e pratica comunicativa, design, architettura e ambiente per l’educazione artistica fino al 2015. Nel 2011/12 ha trascorso un anno accademico in Portogallo, frequentando la Faculdade de Belas Artes di Lisbona. Dal 2012 al 2018 ha studiato pittura presso l’Università di Arti Applicate di Vienna insieme ad artisti del calibro di Henning Bohl, Johanna Kandl e Thomas Zipp. Nel 2017 e 2018 è stata co-docente presso l’Accademia Internazionale Estiva di Belle Arti di Salisburgo. Dal 2022, Mairer è assistente universitaria per la pittura e il cinema d’animazione presso l’Università di Arti Applicate di Vienna.

Il Premio Paul Flora

“Il Premio Paul Flora è un riconoscimento al pluriennale lavoro di Sophia Mairer, perché attraverso la sua arte ci permette di fare un viaggio di senso nel non ancora”, ha sottolineato il presidente del Tirolo Anton Mattle. “L’attualità dell’opera e della cerimonia di premiazione sono un momento importante”, ha detto Erich Wallnöfer sindaco di Glorenza, che ha evidenziato la grandezza di Paul Flora e del premio da lui istituito per la città, nelle parole di benvenuto.