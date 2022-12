Gli interventi dei vigili del fuoco del Corpo di Dro nel 2022

domenica, 11 dicembre 2022

Dro (Trento) – I vigili del fuoco del Corpo di Dro (Trento) hanno festeggiato la patrona Santa Barbara. Durante la serata hanno prestato giuramento davanti al sindaco di Dro Claudio Mimiola, al comandante Luca Sartorelli e a tutte le autorità presenti, oltre all’intero corpo, tre nuovi vigili entrati nel corpo, Martino Barbiero, Alessandro e Federico Regaiolli, e la nuova allieva Francesca Podetti. L’organico del Corpo rimane quasi invariato 28 vigili in servizio attivo, 14 allievi, 3 complementari, 8 onorari e 2 membri sostenitori.

Oltre al sindaco Claudio Miniola, era presente la Giunta comunale al completo, il parroco don Stefano Anzelini, il Luogotenente Giovanni Bardascino, comandante della stazione dei carabinieri di Dro.

Luca Sartorelli, comandante dei vigili del fuoco di Dro, dopo i saluti e i ringraziamenti ha elencato gli interventi effettuati dal 1 gennaio ad oggi: in totale sono 300 gli interventi effettuati nell’anno, in linea con gli ultimi anni. Gli incidenti stradali sono stati 38, di cui uno con l’utilizzo della pinza idraulica e 15 gravi, in calo rispetto all’anno passato che erano 55. Gli incendi invece sono aumentati del 30 per cento, l’anno scorso in totale erano stati 22, quest’anno 32, tra cui 2 in un’industria, 7 in abitazione, 2 incendi camino, 1 autoveicolo, 2 cassonetti, 9 incendi boschivi, 5 incendi sterpaglie e 4 sopralluoghi. Poi 9 interventi per frana, 3 fuga di gas, 13 soccorso a persone, 19 supporto elicottero, 32 soccorso animali, 5 allagamenti, 13 vigilanza, spettacoli a teatro e manifestazioni sportive dove viene richiesta la nostra presenza dalla commissione di vigilanza incendi provinciale, il restante 11, apertura porta, inquinamento, ricerca persone, sblocco ascensore e bonifica da insetti.

Grande attenzione è stata dedicata all’addestramento, pratico e teorico, inoltre è stata effettuata una manovra nbcr al magazzino della frutta a Pietramurata, per una presunta perdita di ammoniaca, alcune sanitarie e per l’utilizzo del Dae.