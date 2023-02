Gli incontri di Andos Valle Camonica e Sebino nel mese di febbraio

mercoledì, 1 febbraio 2023

Esine (Brescia) – Percorsi salute e laboratori, la forza e il sorriso sono alcune delle iniziative che vengono promosse da Andos Valle Camonica e Sebino nel mese di febbraio. Chi non riesce a prendere parte agli incontri ha la possibilità di recarsi alla casetta all’ingresso dell’Ospedale di Esine, che è il primo luogo in cui entrare in contatto con Andos: le volontarie sono presenti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11 e il venerdì dalle 15 alle 17.

I prossimi appuntamenti:

giovedì 2 febbraio incontro del gruppo Serene-Variabili dalle 16 alle 17:30 all’ospedale di Esine

mercoledì 8 febbraio laboratorio di makeup La forza e il sorriso dalle 15 alle 17 all’ospedale di Esine

venerdì 10 febbraio appuntamento con i Percorsi Salute dalle 15:30 alle 18:30 a Darfo Boario Terme

venerdì 24 febbraio appuntamento con i Percorsi Salute dalle 15:30 alle 18:30 a Darfo Boario Terme