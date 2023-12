Gli appuntamenti della stagione invernale a Colere

venerdì, 29 dicembre 2023

Colere (Bergamo) – Nel paese della Val di Scalve sono in calendario una serie di eventi per gli ospiti. La stagione invernale è partita alla grande in quel di Colere con un buon afflusso di appassionati di sci e ciaspole. La Pro loco e le associazioni del paese hanno predisposto una serie di eventi, a cominciare dall’abbellimento delle vie e contrade del paese fino al 7 gennaio si potranno ammirare con l’aiuto di una mappa tanti presepi allestiti in angoli caratteristici delle vie e frazioni. E’ una tradizione che si rimanda da anni e che ogni volta stupisce turisti e residenti.

Per San Silvestro villeggianti e residenti potranno partecipare alla tradizionale Fiaccolata lungo le vie di Colere, particolarmente suggestiva se la neve riuscirà ad imbiancare il paese. Tutto finirà con i fuochi d’artificio, prima del cenone. Per chi vuol divertirsi dopo l’abbuffata di fine anno si apriranno i locali del Presolana Cultural Forum con il capodanno Aperiprif.

Durante le vacanze non mancheranno momenti dedicati a ragazzi e bambini, appuntamento nella giornata odierna con laboratori Natalizi, il 2 gennaio ad intrattenere i ragazzi sarà il torneo di calciobalilla organizzato dall’oratorio e per finire il 5 gennaio presso il pattinaggio Colere on ice si svolgerà un pomeriggio di animazione per bambini con truccabimbi, palloncini modellabili e giochi sul ghiaccio.

Per gli appassionati del gioco di carte il 4 gennaio si svolgerà il torneo di burraco e sempre presso l’oratorio il 5 gennaio alle ore 20:30 l’arrivo dei Re Magi chiuderà le festività.

Prevista per il 12 gennaio alle 16:30 la ciaspolata in collaborazione con Colere Mountain che prevede la risalita in cabinovia, ciaspolata in quota e una gustosa cena presso lo Chalet Plan del Sole.