Gli allevatori trentini lanciano l’allarme: servono 10 milioni di euro per la zootecnia

giovedì, 4 maggio 2023

Trento – Gli allevatori trentini lanciano l’allarme: sono necessari 10 milioni di euro per risollevare la zootecnia dopo un biennio disastroso. I numeri sono noti: 80 stalle chiuse nell’ultimo biennio, 800 gli allevatori rimasti tra latte e carne e 40 troticoltori.

Famiglie che resistono, perché la zootecnia non è soltanto un settore, ma un presidio contro lo spopolamento delle montagne. Quello che è meno noto è la fatica che queste famiglie delle terre alte hanno sopportato per non soccombere, solo nell’ultimo anno, a costi energetici e di foraggio.

Una fatica ricordata oggi nel corso dell’assemblea dei soci da Giacomo Broch presidente di federazione allevatori.

Ora a crederci devono essere i consumatori trentini, scegliendo i prodotti locali. Intanto il settore resiste grazie anche ad una boccata d’ossigeno che viene dalla Provincia, che a dicembre sono stati stanziati 6 milioni, ripartiti su 3 anni.