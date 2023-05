Glgs-Ussi Lombardia: Pier Augusto Stagi eletto presidente, rinnovato il direttivo

mercoledì, 31 maggio 2023

Milano – Rinnovato il direttivo del GLGS- USSI Lombardia e Pier Augusto Stagi eletto presidente. Oggi c’è stato l’avvicendamento tra Gabriele Tacchini (a sinistra nella foto), presidente uscente, conosciutissimo in Alta Valle Camonica anche per le attività culturali estive che vengono organizzate a Ponte di Legno (Brescia), e Pier Augusto Stagi.

Il nuovo direttivo è così composto: Pier Augusto Stagi presidente; consiglieri professionali: Tiziana Cairati, Monica Colombo, Stefano Gramegna, Giulio Mola, Francesco Ordine, Pierangelo Panzeri, Anna Maria Di Luca, Francesco Doria, Giacomo Spartaco Bertoletti, Vito Romaniello, Nicolò Vallone come consiglieri professionali; Gabriele Aru, Franco Angelotti, Gian Franco Fasan, Stefano Benetazzo come consiglieri collaboratori. Revisori dei conti professionali: Claudio Arrigoni e Francesco Zuccalà: revisori dei conti collaboratori: Alberto Panzeri.

Dopo l’elezione del nuovo Presidente del Glgs-Ussi, l‘ex Presidente Gabriele Tacchini ha inviato un messaggio di saluto: “E’ il momento di un doveroso passaggio di consegne. Dopo quasi 14 anni lascio, con due anni di anticipo sulla scadenza naturale della consiliatura, la presidenza del Glgs-Ussi Lombardia. Non a sorpresa perché già nel 2020, accogliendo la richiesta di alcuni colleghi, accettai una ricandidatura “a termine”. Gli stessi colleghi del Consiglio hanno voluto sottolineare la totale condivisione dimettendosi in blocco e, secondo Statuto, portando a nuove elezioni anche del Direttivo. Tecnicismi a parte, con Pier Augusto Stagi – che è stato vicepresidente vicario negli ultimi sei anni – alla presidenza e con questo nuovo Consiglio Direttivo, il GLGS arriverà al 2025 e, auspicabilmente, anche oltre.

Per quanto mi riguarda, devo dire che sono stati anni impegnativi, attraversati da momenti belli (i successi di atleti e squadre lombarde, che si riflettono inevitabilmente anche sul lavoro giornalistico, alcune iniziative del Gruppo che hanno avuto successo), difficili (la rivoluzione dei diritti tv nel calcio che ha condizionato il lavoro di tanti, tanto per citarne uno) e anche dolorosi (il terribile periodo del Covid, la scomparsa di tanti colleghi). Ma, complessivamente, soddisfacenti, con l’indispensabile aiuto di tutti e con il supporto dei soci, ai quali va un affettuoso saluto.

A Pier Augusto e a tutto il Consiglio – che per buona parte ricalca il precedente – vanno invece gli auguri di buon lavoro, sicuro che sarà ancor più proficuo di quanto non lo sia stato in questi anni. Da parte mia, resto a disposizione per continuare a dare il mio seppur modesto contributo al GLGS e agli organi nazionali dell’USSI di cui faccio ancora parte”.