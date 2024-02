Giustizia, Fugatti saluta il nuovo Presidente della Corte d’Appello di Trento Eugenio Gramola

mercoledì, 28 febbraio 2024

Trento – Il Presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha dato il benvenuto al nuovo Presidente della Corte d’Appello di Trento, Eugenio Gramola.

In un incontro riservato, Fugatti e Gramola hanno evidenziato come i rapporti istituzionali tra Corte d’Appello e Regione siano caratterizzati da lealtà e collaborazione, rapporti che si sono via via rafforzati sin da quando alla Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol sono state delegate le funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa a supporto degli uffici giudiziari.

Proprio il tema della carenza di personale negli uffici giudiziari è stato al centro del colloquio. Nell’ultimo bilancio l’organico del personale a tempo indeterminato presso gli uffici giudiziari è passato dalle 341 unità del 2018 alle 361 nel 2023. Per compensare i vuoti nei vari uffici giudiziari nel mese di febbraio sono partite nuove assunzioni a tempo indeterminato alla luce dei risultati nei rispettivi concorsi pubblici effettuati nel 2023.

Fugatti e Gramola hanno assicurato il reciproco impegno per garantire il buon funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio e colmare le ultime carenze rimaste.