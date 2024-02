“Giù le mani da Lusérna”, intervento del consigliere provinciale Kaswalder

lunedì, 26 febbraio 2024

Luserna (Trento) – “Giù le mani da Lusérna“. Intervento del consigliere provinciale del Patt Walter Kaswalder (nella foto) che chiama a raccolta l’assemblea provinciale a difesa della comunità cimbra.

“La settimana scorsa – sostiene Walter Kaswalder – è provenuto un “urlo” da parte della comunità etnico-linguistica cimbra di Luserna che per voce del suo sindaco, ribadisce la necessità da parte della Provincia Autonoma di Trento di agire in contrasto alla situazione di stallo creatasi nel comune cimbro, come per altro nei comuni più piccoli trentini.

L’imposizione del rispetto dei parametri del 2019 sulle assunzioni del personale, in diversi casi si sta rivelando un “cappio al collo” sulle amministrazioni comunali di tali realtà che per lo più sono realtà di montagna, presidi territoriali che mantengono il territorio alpino, lo coltivano, lo lavorano e sono in questo momento storico, anche i più colpiti dai cambiamenti climatici. Ogni piccolo comune montano è di fatto un presidio della nostra Autonomia, ma quello di Luserna ne è un vero e proprio pilastro. È tempo che la Provincia autonoma di Trento prenda le difese di tale comunità anche a fronte del costante lavoro e delle segnalazioni delle istituzioni dedite alla rappresentanza e alla tutela delle minoranze linguistiche oltreché dell’amministrazione comunale e del Consiglio comunale stesso, che sottolineano a più riprese la delicata situazione in cui riversa l’ente locale cimbro. Risultano oltre modo inaccettabili le uscite politiche di rappresentanti territoriali limitrofi alla realtà di Luserna che, nonostante vogliano mostrarsi come veri autonomisti, trattano la realtà cimbra con una superficialità tipica dei grandi parchi di massa, trascurandone la sua specialità, riconosciuta non solamente dal Trattato Degasperi-Gruber ma via via dallo stesso Statuto d’Autonomia (art. 102), da leggi regionali (L.R. 3/2018), provinciali (su tutte la L.P. 6/2008), nazionali (482/1999) ed europee, proponendone il suo scioglimento per incorporazione in una non ben chiara nuova realtà, che di fatto verrebbe a crearsi tra due comunità italofone e non soggette ad alcuna tutela, ed una germanofona. Un ibrido, senza alcuna minima forma di tutela verso il gruppo insediato a Luserna creando così una minoranza nella minoranza. E ci si meraviglia maggiormente che tali esternazioni e previsioni di fusioni di territori di minoranza linguistica, di cancellazioni territoriali e quindi di un’eliminazione della realtà millenaria di Luserna/Lusérn, alla stregua dei disegni di ahimè “Tolomiana” memoria (vedesi l’accorpamento forzato dei tre Comuni mocheni con il Comune di Sant’Orsola durante il Fascismo) escano da una nuova forza politica trentina che si definisce territoriale e profondamente autonomista. Viene trascurato anche il fatto di cosa vorrebbe dire per la nostra Autonomia cancellare con un “semplice colpo di spugna” una delle 3 realtà di minoranza etnico-linguistica. I veri Autonomisti con la A maiuscola, difendono a spada tratta le realtà di minoranza, si impegnano politicamente affinché possano godere di deroghe e leggi speciali tali che possano esprimere la loro identità nella più ampia forma di autonomia e autogoverno possibile. Lusérn è e deve restare Autonoma ma affinché questo avvenga, la Provincia deve assumersi la responsabilità e l’onere di agire seguendo questa linea di principio, dedicando ad essa le risorse necessarie e ascoltando le esigenze della comunità cimbra. Sostegno quindi alla comunità etnico-linguistica cimbra di Luserna, che non può più aspettare e che chiede a gran voce a colei che dovrebbe tutelarla, ovvero la Provincia Autonoma di Trento, una mossa politica in grado di garantirle futuro, stabilità e progresso. Laddove infatti c’è una macchina amministrativa efficiente ed efficace sul territorio, in grado di erogare i servizi essenziali in maniera costante, si ferma lo spopolamento, si creano posto di lavoro, si incentiva lo sviluppo del territorio e la sua progressione anche dal punto di vista demografico. Le alternative ci sono e sono già sul tavolo delle trattative con la Giunta provinciale. Manteniamo vivi i capisaldi della nostra Autonomia, sosteniamo a gran voce le realtà cimbra, mochena e ladina”.