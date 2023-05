Giro d’Italia e Festival dell’Economia: gli interventi per l’ordine e la sicurezza

giovedì, 18 maggio 2023

Trento – Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Commissario del Governo per la Provincia di Trento, prefetto Filippo Santarelli, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, delle Autorità provinciali e comunali e dei rappresentati degli enti e delle aziende coinvolte, ha affrontato il tema dei prossimi appuntamenti: Giro d’Italia 2023 – 106esima edizione – tappe del 23 e del 24 maggio 2023; XVIII Edizione del Festival dell’Economia dal 25 al 28 maggio 2023 e realizzazione del bypass ferroviario di Trento.

In relazione alla 106esima edizione del Giro d’Italia 2023, che interesserà il Trentino nelle giornate del 23 e del 24 maggio, il Commissario del Governo ha evidenziato che verranno adottate misure precauzionali di sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade lungo le quali si snoderà il percorso di gara, calibrate in modo tale da realizzare una mirata cornice di sicurezza che consenta il regolare passaggio dei ciclisti e della carovana pubblicitaria e che non impatti significativamente con le esigenze primarie di viabilità avvertite dalla cittadinanza.

A tale proposito, a seguito di un ulteriore sopralluogo e di un tavolo tecnico che si terrà presso la Questura di Trento, verranno definiti gli ultimi aspetti operativi volti ad individuare i tratti stradali da chiudere temporaneamente al traffico e sulla cui base verrà redatto il piano di viabilità alternativa comunale.

Per quanto concerne svolgimento del 18esimo Festival dell’Economia, che si terrà a Trento dal 25 al 28 maggio, in considerazione della rilevanza e del numero delle personalità politiche, accademiche, culturali e religiose presenti nonché dell’elevato flusso di visitatori e partecipanti ai diversi “momenti” programmati durante la kermesse e tenuto conto che tale evento potrebbe rappresentare un’occasione di visibilità per movimenti contestatari, sono stati disposti specifici servizi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, al fine di assicurare la regolarità dell’intero evento.

Verranno, quindi, garantiti adeguati presidi presso i luoghi interessati dal Festival anche con aliquote contingenti di rinforzo delle Forze dell’Ordine, per fronteggiare e contrastare ogni possibile eventuale situazione di turbativa che potrebbe verificarsi durante la manifestazione.

Per quanto attiene i lavori relativi alla realizzazione della Circonvallazione ferroviaria a Trento, il Commissario del Governo ha espresso vivo apprezzamento nei confronti del personale della Questura e delle altre Forze dell’Ordine per l’impegno profuso al fine di garantire la realizzazione dell’opera ed in particolare dello svolgimento dell’attività di carotaggio in corso.

Obiettivo di questo incontro, come per i precedenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi, è quello di tracciare un percorso condiviso nell’ambito ciascuno delle proprie precipue competenze, concordando un piano per la messa in sicurezza dei cantieri con caratteristiche strutturali per il controllo e la vigilanza delle aree sensibili anche con la predisposizione di apparati di videosorveglianza ed idoneo personale privato destinato alla sicurezza.

In particolare, è stata sottolineata l’esigenza di implementare il canale di comunicazione tra i referenti delle Aziende del Consorzio Tridentum, impresa aggiudicataria dei lavori, i rappresentanti di R.F.I e le Forze dell’Ordine, per condividere la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo delle aree interessate dai lavori.

In tale ambito, è stato ribadito dal Commissario del Governo e dal Questore che i lavori di carotaggio, di allestimento dei cantieri e di demolizione delle opere potranno regolarmente proseguire senza alcun rallentamento rispetto alle tempistiche scandite dall’appalto e nel pieno rispetto delle citate esigenze di circolarità informativa.

Nei prossimi giorni avranno luogo specifiche riunioni tecniche, in occasione delle quali il Comune di Trento porrà all’attenzione di RFI le questioni attinenti alla predisposizione delle necessarie misure alternative per garantire la viabilità, la regolare circolazione nell’area Nord e la fluidità del traffico.