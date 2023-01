Giorno della Memoria: medaglie d’onore ai familiari di otto cittadini trentini

giovedì, 26 gennaio 2023

Trento – Medaglie d’onore agli ex internati. Domani – venerdì 27 gennaio, alle 11, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo del Governo, in occasione del Giorno della Memoria, il Commissario del Governo reggente, Vice Prefetto Vicario Massimo Di Donato, consegnerà le Medaglie d’onore ai familiari di otto cittadini trentini, ex militari catturati in patria e sui fronti di guerra all’estero dopo l’8 settembre 1943 deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, tutti ormai deceduti.

Si ricorda che la Medaglia d’onore viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica a tutti gli internati ancora in vita che ne facciano richiesta, oppure ad uno dei congiunti che abbia inoltrato la richiesta a nome e per conto di familiari deceduti. Il riconoscimento è stato istituito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed è concesso a tutti i cittadini italiani che, come civili o militari, furono deportati ed internati nei Lager nazisti durante il periodo che va dai giorni immediatamente successivi all’Armistizio di Cassibile, fino alla loro liberazione nel 1945 e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Con le cerimonie del Giorno della Memoria si vogliono commemorare le vittime dell’Olocausto nonché ricordare gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al progetto di sterminio ed hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

A tal fine presenzierà una rappresentanza scolastica del Liceo Psicopedagogico, Antonio Rosmini di Trento che interverrà con proprie riflessioni sulle tematiche e costituirà il collante ideologico per Ricordare insieme alle massime Autorità Civili e Militari ed ai Sindaci dei diversi comuni di residenza degli insigniti.