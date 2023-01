Giorno della Memoria: a Sondrio consegnate le medaglie d’onore a familiari internati

venerdì, 27 gennaio 2023

Sondrio – “Giorno della Memoria“, si sono svolte le celebrazioni in ricordo delle vittime della Shoah (sterminio del popolo ebraico), delle leggi razziali, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché di coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, in occasione della rappresentazione teatrale con le scolaresche che ha avuto luogo nella prestigiosa sede del Teatro Sociale, alla presenza del presidente della Provincia Elio Moretti, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e i sindaci interessati, ha consegnato le medaglie d’onore ai familiari di 18 cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Gli insigniti cui è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica la medaglia d’onore sono i seguenti:

Consegna nel Comune di Sondrio

SVANOSIO Camillo Lorenzo classe 1897 internato a Mauthausen dal 12/09/1943 al 14/05/1945;

RE DELLE GANDINE Santo classe 1921 internato in Germania dal 9/09/1943 al 03/09/1945

RE DELLE CANDINE Nemesio classe 1915 internato in Germania dal 9/09/1943 al 26/08/1945;

MELERI Andrea classe 1916 internato in Germania dal 9/09/1943 al 15/08/1945;

GAVAZZI Mario classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 09/07/1945;

BIANCOTTI Mario classe 1916 internato in Germania dall’08/09/1943 al 01/03/1946;

NEGRI Antonio classe 1912 internato in Germania dall’8/09/1943 al 14/10/1945;

FIGONI Giovanni classe 1921 internato in Germania Berlino Stalag III D dal 9/09/1943 al 08/05/1945:

IEMOLI Giovanni classe 1918 internato in Germania dall’8/09/1943 al 13/08/1945;

NEGRI Pietro classe 1906 internato in Germania dal 9/09/1943 al 08/09/1945;

PIANTO Felice classe 1915 internato in Germania dal 9/09/1943 al 25/08/1945;

BANI Pietro classe 1920 internato in Germania dal 23/09/1944 al 08/05/1945;

BANI Giovanni classe 1916 internato in Germania dal 9/09/1943 al 07/05/1945;

MELERI Giacomo Enrico classe 1919 internato in Germania dall’11/09/1943 al 23/08/1945;

MERLO Aldo Gherardo classe 1920 internato in Germania dall’8/09/1943 al 31/08/1945;

NOVAGLIA Vincenzo classe 1914 internato in Germania dall’8/09/1943 al 08/09/1944;

POLETTI PEDOS Elio Germano classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 31/08/1945;

RIZZI Giacomo classe 1923 internato in Germania dall’8/09/1943 al 05/05/1945 Comune Tirano.