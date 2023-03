Giornate Fai di primavera in Valtellina sorvegliate dai carabinieri

venerdì, 24 marzo 2023

Valdisotto (Sondrio) – Il Fondo Ambiente Italiano ha programmato per domani e domenica 26 marzo, le Giornate FAI di Primavera, grande manifestazione che porta i visitatori alla scoperta delle bellezze d’Italia in centinaia di luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti e bisognosi di valorizzazione.

Nell’ambito di questa provincia sono stati prescelti Castel Grumello di Montagna in Valtellina, Alpe Pedroria e Alpe Madrera di Talamona, la Costiera dei Cech di Traona e limitrofi e la Chiesa di Santa Lucia, l’Oratorio dei Confratelli e l’Ossario di Cepina di Valdisotto.

Le visite guidate si svolgeranno nei giorni indicati a cura dei volontari della Delegazione FAI di Sondrio, del Gruppo FAI di Bormio e Alta Valtellina e dei Beni del Fai di Milano.

Nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il FAI, i militari effettueranno specifici servizi di pattuglia per garantire una cornice di sicurezza all’evento e l’eventuale assistenza ai volontari del FAI.