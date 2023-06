Giornate europee dell’archeologia: gli appuntamenti in Valle Camonica

sabato, 17 giugno 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Giornate Europee dell’Archeologia, i parchi d’arte rupestre e i musei statali della Valle Camonica propongono un fitto calendario di iniziative per tutti.

Il programma prevede per oggi – sabato 17 giugno, alle 11:30, al Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica di Cividate Camuno, i volontari e le volontarie dell’Associazione “Leggo per te – Valle Camonica” terranno un incontro di lettura per famiglie con bambini fino ai 6 anni. L’ingresso nel museo e la partecipazione alle attività sono gratuiti e non è richiesta la prenotazione.

Sempre nella giornata odierna – alle 15 – al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane si terrà l’incontro “I parchi nazionali di Naquane e Cemmo in 3D: strumenti e tecniche”, dedicato all’utilizzo dell’aerofotogrammetria e dei sistemi integrati di laser scanner nel rilievo 3D dei Beni Culturali. L’evento, aperto a tutti, dagli esperti ai semplici appassionati di archeologia, illustrerà il lavoro svolto all’interno dei Parchi Nazionali di Naquane e di Cemmo. Per questo appuntamento è richiesta la prenotazione a drm-lom.comunicazione@cultura.gov.it.

Nella giornata di domani – domenica 18 giugno, alle 11 – il Museo archeologico Nazionale di Cividate Camuno presenta le nuove schede dedicate alla collezione epigrafica del Museo. Le schede sono il risultato di un PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali all’Orientamento) realizzato nell’anno scolastico 2021-2022 con gli studenti del liceo Classico “Camillo Golgi” di Breno. Il progetto, intitolato “Scritture brevi: ieri e oggi”, ha affrontato il tema della comunicazione nel mondo antico e in particolare l’utilizzo nel mondo romano di forme di comunicazione con testi sintetici posti su monumenti pubblici e privati. Ieri, come oggi (sui social media, nella pubblicità), è consuetudine usare sigle e abbreviazioni codificate per risparmiare caratteri oppure per alleggerire il testo.

Fino al 15 settembre il costo dei biglietti in tutti i musei ed i luoghi della cultura statali sarà maggiorato di 1 euro per gli alluvionati della Romagna: in Valle Camonica al Parco di Naquane a Capo di Ponte (intero 6 euro + 1 euro per l’Emilia Romagna, ridotto 2 euro + 1 euro per l’Emilia Romagna).