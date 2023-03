Giornata vittime delle mafie, iniziativa dell’Istituto Superiore Ivan Piana di Lovere

domenica, 19 marzo 2023

Lovere (Bergamo) – In occasione del 21 marzo ‘Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ che coincide anche con il quarantennale dell’uccisione del generale Dalla Chiesa la Commissione di Educazione Civica dell’Istituto Superiore Ivan Piana ha deliberato attraverso gli Organi Collegiali e programmato una conferenza dal titolo: “Il diritto e la giustizia in Carlo Alberto Dalla Chiesa, una testimonianza concreta di vita radicata nella verità” con la dottoressa Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’incontro è finalizzato a promuovere la cultura della legalità e a sostanziare i valori costituzionali.

All’incontro che si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto venerdì 24 marzo parteciperanno le classi Quinte dei tre indirizzi (Tecnologico, Economico e Socio Sanitario) divise in due gruppi, dalle ore 9 alle 11 e dalle 11 alle 13.

Le altre classi dell’Istituto martedì 21 marzo dalle 8 alle 9 dedicheranno con il docente in servizio un momento di riflessione sulle tematiche relative alla Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.