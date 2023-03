Giornata vittime Covid, le iniziative dell’ASST Valcamonica

giovedì, 16 marzo 2023

Esine (Brescia) – In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute e insieme ricordare l’apporto di quanti hanno contribuito alla salvaguardia della salute collettiva, l’ASST della Valcamonica organizza una serie di iniziative commemorative:

– venerdì 17 marzo, alle 16, presso la Cappella dell’Ospedale di Esine, si terrà un momento di preghiera e riflessione, celebrato dal cappellano dell’Ospedale, don Arturo Pelamatti;

– da venerdì 17 marzo a lunedì 3 aprile l’Ospedale di Esine verrà illuminato con i colori della bandiera italiana;

– sabato 18 marzo le sedi aziendali esporranno le bandiere a mezz’asta;

– sabato 18 marzo, alle 17, presso la Cappella dell’Ospedale di Esine, si terrà la Santa Messa in memoria e suffragio alle vittime, celebrata dal cappellano dell’Ospedale, don Arturo Pelamatti;

– martedì 28 marzo alle 15, è prevista la proiezione per il personale ASST e per gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica del film documentario “Io resto“, girato a marzo 2020 presso l’ASST Spedali Civili di Brescia dal regista Michele Aiello e presentato nel 2021, vincitore di numerosi premi cinematografici nazionali e internazionali.