Giornata nazionale della colletta alimentare, iniziative in Valle Camonica

sabato, 18 novembre 2023

Darfo Boario – Giornata nazionale della colletta alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare. In provincia di Brescia sono 230 i punti vendita coinvolti, di cui numerosi situati in Valle Camonica, con i volontari, di cui numerosi alpini, che si alterneranno alle casse dei diversi supermercati aderenti. Olio, verdure o legumi in scatola, passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia sono i prodotti più ricercati.

L’attuale crisi ha aumentato le necessità di molte famiglie, che si rivolgono alle associazioni per il sostentamento primario. Nel 2022 sono state raccolte e distribuite nel Bresciano 180 tonnellate di cibo.