Giornata mondiale sull’Autismo, incontro a Trento

domenica, 2 aprile 2023

Trento – Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Per la prima volta alcune delle principali organizzazioni trentine si sono date appuntamento per celebrare insieme la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo.

Invitati dalla Cooperativa Autismo Trentino, la Fondazione Trentina per l’Autismo, l’ANFFAS, l’AGSAT (associazione dei genitori di persone autistiche) e la cooperativa Albero BluTrentino, operatori del sociale, famiglie, curiosi e passanti si sono ritrovati sotto il glicine fiorito del pergolato in piazza Fiera a Trento e per un paio di ore hanno condiviso relazioni, buone pratiche, poesie, musica.

Presenti gli assessori Stefania Segnana e Achille Spinelli che hanno introdotto la Giornata. Gli assessori Segnana e Spinelli sono intervenuti confermando l’attenzione costante della Giunta e l’impegno a sviluppare nuovi progetti e maggior consapevolezza.

L’assessore Segnana, che ha lanciato la proposta degli Stati generali sull’autismo, ha presentato l’avvio di un tavolo provinciale dedicato al tema da costituire con gli enti, le associazioni, il terzo settore e Apss. Il suo compito sarà quello di analizzare i bisogni delle persone e delle famiglie, per sviluppare progetti e ricerca, favorendo la crescita di competenze, la formazione e la comunicazione.

L’assessore ha inoltre annunciato l’arrivo di risorse economiche da destinare ai progetti sull’Autismo. Grazie a una delibera portata in Giunta venerdì scorso, la Provincia recepisce circa 1milione di euro di fondi ministeriali.

Una progettualità condivisa e servizi differenziati sono la chiave per rispondere ai bisogni diversificati delle persone. Obiettivo: fare rete, sviluppare quel processo dialogico tra le varie associazioni e le realtà che sul territorio si occupano di autismo, con l’auspicio di includere e mettere a sistema le numerose progettualità già attive.

Nell’ottica di favorire la partecipazione e l’inclusione, diventa strategico prevedere l’inserimento delle persone autistiche nel mondo del lavoro, come già previsto dalla legge. Per raggiungere questo obiettivo, ha spiegato l’assessore Spinelli, non bastano i regolamenti e le norme, ma è necessaria una nuova consapevolezza, una mentalità che riconosca il contributo delle persone autistiche come valore aggiunto nelle imprese, nei luoghi di lavoro e nella collettività.

Per la festa in piazza gli organizzatori hanno coinvolto il poeta Guido Oldani, il regista e attore Gilberto Colla e il musicista Fabrizio Carrieri. É stata inoltre presentata UNI_VERSA un’opera pittorica sul tema del percorso evolutivo della persona con autismo, realizzata con il coinvolgimento di autistici di diverse età.