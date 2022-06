Giornata Mondiale dell’Ortottica, Luigi Peroni: “Fondamentale la prevenzione”

domenica, 5 giugno 2022

Brescia – Giornata Mondiale dell’Ortottica: si celebra domani – 6 giugno – in tutto il mondo la giornata dedicata agli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia, professionisti sanitari che operano in campo oculistico. Impegnati, nello specifico, nella prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi dei movimenti oculari e della visione, per l’individuazione di anomalie della visione binoculare. “E’ fondamentale uno screening soprattutto dell’ambliopia nei più piccoli, patologia che porta il bambino a vedere male da un occhio nonostante sia anatomicamente sano e meglio conosciuta come occhio pigro. E’ quindi buona norma – dichiara Erica Scarica, presidente dell’Albo Ortottisti di Brescia – effettuare una valutazione ortottica entro i tre anni e a partire dai 6-8 mesi”. Negli adulti la valutazione ortottica permette di valutare disturbi che inducono alla diplopia (visione doppia): alterazioni del campo visivo e anomalie posturali come conseguenza di patologie sia generali che specifiche del sistema visivo.

“La prevenzione visiva è fondamentale per il proprio benessere – specifica Luigi Peroni, presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Trsm-Pstrp di Brescia – . Gli occhi sono la nostra finestra sul mondo, è importante prendersene cura”.

Alcune informazioni sulla professione: la formazione dell’ortottista è di tipo universitario, con corso di laurea triennale all’interno della facoltà di Medicina e Chirurgia e abilita alla professione.

L’ortottista è in grado di prevenire, valutare e riabilitare i disturbi che riducono o impediscono la visione binoculare, come l’ambliopia (occhio pigro) e lo strabismo; prevenire, valutare e riabilitare le disabilità visive gravi comunemente chiamate ipovisione; valuta le abilità visive in pazienti dislessici e con disturbi di apprendimento per migliorare la lettura e la scrittura; prevenire, valutare e riabilitare l’astenopia o sindrome da affaticamento visivo, che può interessare chi per lavoro o per svago passa molte ore al computer o su dispositivi digitali; valutare ed eventualmente riabilitare/allenare le abilità visive di atleti e sportivi che, a causa di anomalie del sistema visivo, possono presentare alterazioni posturali o scarse performance; collaborare con altre figure mediche per la definizione di percorsi riabilitativi in pazienti neurologici o traumatizzati; assistere il medico oculista nella valutazione di difetti visivi e nell’esecuzione di esami strumentali per la diagnosi di patologie oculari (autorefrattometria, tonometria, retinografia, campo visivo).