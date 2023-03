Giornata Mondiale dell’Acqua, gli interventi del Bim dell’Adige e Coldiretti Trento

mercoledì, 22 marzo 2023

Trento – Il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli parla di grandi opere ma anche di piccole azioni quotidiane che coinvolgono tutti i cittadini. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli intende sensibilizzare la collettività trentina ricordando l’importanza dell’acqua dolce e sottolineando la necessità di proteggere le risorse idriche del nostro pianeta.

“In questo 2023 – afferma Bontempelli – il richiamo alla responsabilità diventa ancora più importante, vista l’emergenza idrica che stiamo vivendo anche a livello locale. Proprio in questi giorni la Provincia autonoma di Trento sta valutando possibili razionamenti a partire dal mese di aprile, quando inizieranno le irrigazioni dei terreni.

In un momento così delicato le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte attraverso investimenti strutturali che guardino al futuro con lungimiranza: ridurre le perdite sugli acquedotti, realizzare bacini di accumulo, investire in irrigazione di precisione e in sistemi di depurazione, sono alcune delle azioni da mettere immediatamente in agenda.

E’ bene ricordare che il Trentino in questi anni ha già investito molto in infrastrutture, investendo importanti risorse proprio per salvaguardare la risorsa idrica.

“Dobbiamo considerare l’acqua non solo come una risorsa economica, ma anche come un elemento essenziale per la vita e per il benessere umano. Ciò richiede un cambiamento di mentalità e di comportamento a livello individuale e collettivo. Dobbiamo tutti impegnarci per proteggere le risorse idriche del nostro pianeta, promuovendo l’uso sostenibile dell’acqua e l’accesso equo all’acqua potabile e all’igiene – conclude Bontempelli -.L’emergenza idrica, quindi, si può affrontare anche partendo dai semplici gesti quotidiani come tenere il rubinetto chiuso mentre ci si lava i denti, utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, innaffiare le piante al calar del sole, dosare l’intensità dello scarico del wc. Si tratta di fare ognuno la propria parte, e dare l’esempio per un cambio culturale che sarà comunque necessario in futuro poiché il cambiamento climatico, la crescita della popolazione, l’urbanizzazione e la crescita economica stanno seriamente mettendo sotto pressione le risorse idriche del nostro pianeta. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, invitiamo quindi tutti a riflettere sull’importanza dell’acqua e sull’azione necessaria per proteggere e gestire in modo sostenibile le risorse idriche del nostro pianeta. La tutela dell’acqua e della sua qualità è una responsabilità collettiva che riguarda tutti”.