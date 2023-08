Giornata mondiale della gioventù: più di 1700 bresciani in viaggio verso Lisbona

martedì, 1 agosto 2023

Piancogno (Brescia) – Sono 1.747 giovani della diocesi di Brescia, di cui 400 dalla Valle Camonica e Alto Sebino, che sono partiti per la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona e l’incontro con Papa Francesco. La maggior parte dei giovani pellegrini bresciani raggiungeranno Lisbona in pullman, ma c’è anche chi ha scelto di viaggiare in treno o aereo (nella foto don Cristian Favalli e un gruppo di giovani partiti da Piancogno).

Chi raggiungerà in aereo i treno Lisbona avrà una permanenza in Portogallo dei cinque giorni della Gmg. I giovani bresciani sono accompagnati da monsignor Domenico Sigalini e – per chi viaggia in pullman – sono previste delle tappe di avvicinamento a Lisbona con due momenti a Monserrat ed Avila e una giornata a Lourdes nel viaggio di ritorno.

Il programma prevede giovedì 3 agosto il primo incontro con i giovani, nel parco Edoardo VII, enorme area verde di 25 ettari, dove si svolgerà la cerimonia di accoglienza della Gmg, sabato 5 agosto alle 20:45 la veglia con i giovani nel Parco Tejo, mentre domenica, 6 agosto, in mattinata sempre al Parco Tejo, la messa conclusiva della Gmg. Al termine, dopo la consegna della croce ad alcuni giovani e l’annuncio della sede della prossima Gmg.