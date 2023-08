Giornata in alpeggio a Ponte di Legno, Bezzi: “Attività unica, a contatto con la natura”

mercoledì, 23 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – E’ l’alba, dietro le cime spuntano i primi raggi di sole, a Case di Viso, località sopra Ponte di Legno, regna il silenzio tra i vicoli e la baite e solo nella conca che porta verso i rifugi incontriamo due alpeggiatori che stanno iniziando la loro attività quotidiana. Andrea Bezzi (nel video), titolare dell’azienda agricola con sede nella località dalignese, ci accoglie e spiega: “Ogni giorno dell’anno il nostro lavoro inizia poco dopo le 6, con la prima mungitura”.

VIDEO



Incuriositi dal lavoro in alpeggio, proseguiamo il colloquio con Andrea Bezzi, mentre le mucche – una cinquantina, a cui si aggiungono altrettante nella zona sopra il rifugio Bozzi – si avvicinano una alla volta, senza essere chiamate. Un rito quotidiano a cui sono ormai abituate. A sorvegliare l’attività ci sono quattro cani che tengono lontano le persone e solo a un cenno del casaro i quattro cani permettono di entrare nell’ampia area del pascolo. L’attività è visibile da lontano agli escursionisti che transitano sui sentieri che portano al Montozzo e suscita tanta curiosità. “Sovente – aggiunge Andrea Bezzi – scendono al caseificio a Case di Viso, chiedono informazioni sull’alpeggio, come avviene la lavorazione del latte e la produzione del formaggio, in particolare Silter Dop, Tonalina e Case di Viso”. “Questa zona – continua Andrea Bezzi – è un paradiso, qui siamo a stretto contatto con la natura, l’erba è ottima e i risultati si vedono nella qualità dei formaggi che vengono prodotti”.

Pochi sono a conoscenza dell’attività che viene svolta in malga. “La giornata – racconta Andrea Bezzi, titolare dell’azienda agricola – inizia poco dopo le 6, si raggiunge l’alpeggio e appena arrivati sul posto inizia la prima mungitura che avviene dall’alba fino alle 8:30, mentre la seconda inizia dopo le 18″. Terminata la mungitura, il latte viene portato al caseificio a Case di Viso per la lavorazione e produzione di formaggio. Da metà primavera a inizio autunno l’attività è in alpeggio, poi c’è il trasferimento in valle. “Questa attività – conclude Andrea Bezzi – è bellissima: se sei abituato non è dura, anzi è stupendo vivere a contatto con la natura e lavorare a difesa del territorio, questa è la mission dei nostri alpeggi”.

di Angelo Panzeri