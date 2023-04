Giornata di pulizia della Provinciale 5 e Falesia di Paline a Borno

venerdì, 28 aprile 2023

Borno (Brescia) – Giornata di pulizia della Sp5 e sulla Falesia a Paline di Borno (Brescia). Domani – sabato 29 aprile dalle 8:30 a Borno sono organizzate le pulizie di primavera con un doppio appuntamento e un’intera giornata dedicata alla pulizia del territorio.

Si tratta di una iniziativa che ormai da anni è promossa dall’Amministrazione comunale che prevede la pulizia della Provinciale 5, ma quest’anno vi sarà anche la pulizia della falesia del Belem a Paline con due eventi separati ma uniti nell’intento di sensibilizzare tutti a prendersi cura del luogo in cui si vive. All’iniziativa possono partecipare tutti i volontari che accanto a Protezione civile e Gruppo Alpini avranno voglia di prendersi cura di un pezzo di provinciale e con guanti e sacchi neri e con i mezzi del comune si cercherà di recuperare tutta la sporcizia accumulata accanto alla strada. Il ritrovo è previsto alle 8,30 al piazzale del pattinaggio, con la formazione delle squadre e lo smistamento sui diversi punti di pulizia. Contemporaneamente i volontari con il team Climb&Clean provvederanno alla pulizia della zona attorno alla palestra di arrampicata, poco dopo l’abitato di Paline: un progetto voluto dai fruitori della parete per “sensibilizzare sulle tematiche ambientali”, coinvolgendo appassionati di arrampicata e non a dedicare una giornata del proprio tempo alla pulizia e sistemazione falesia.