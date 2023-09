Giornata dell’Autonomia, il programma delle celebrazioni a Bolzano

lunedì, 4 settembre 2023

Bolzano – Giornata dell’Autonomia, si celebra domani – 5 settembre – con numerosi appuntamenti a Bolzano: due traversate su slackline alle 11 e alle 18 del recordman austriaco Mich Kemeter, la presentazione di un opuscolo e un video in lingua facile sulle prossime elezioni provinciali alle 11.30, speed datings politici alle 13.30, alle 15 e alle 16.30, incontri al WunderBar dalle 12 e il gran finale alle 18.30 con la conferenza “In equilibrio” , dell’arrampicatore estremo altoatesino Florian Riegler e dello stesso Kemeter nella sala consiliare sono le proposte per la cittadinanza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Nella Giornata dell’Autonomia che cade nell’anniversario della firma dell’accordo De Gasperi – Gruber, sua pietra miliare, vengono proposte in piazza Silvius Magnago e nelle due sedi di Consiglio provinciale e Provincia una serie di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza sui frutti di questo accordo, ovvero sull’Autonomia reale.

Gli eventi proposti domani dal Consiglio provinciale:

Ore 11 e ore 18, piazza Magnago: Mich Kemeter attraversa sospeso su una highline piazza Silvius Magnago

Il detentore di sette record mondiali di slackline, Mich Kemeter dalla Stiria (A), attraverserà piazza Silvius Magnago su una highline. Un gesto funambolico che simboleggia l’azione della politica: cercare l’equilibrio, creare ponti, superare confini.

Ore 11.30, sala sedute del Consiglio provinciale: Conferenza stampa di presentazione di un opuscolo e un video in lingua facile sulle elezioni provinciali. L’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità e il gruppo di auto rappresentanza People First hanno realizzato un opuscolo informativo in lingua facile ed un video che spiega le elezioni provinciali senza barriere. Saranno presentati dalla presidente del Consiglio Rita Mattei e dalla presidente dell’Osservatorio Michela Morandini in conferenza stampa. A seguire, verranno offerte a tutte/i le/i cittadini interessati sia una spiegazione che una simulazione su come votare, con la possibilità di visionare sia l’opuscolo che il video. Le/I componenti dell’Osservatorio provinciale saranno a disposizione per consulenze e colloqui.

Dalle 12 alle 18.30: Caffè degli incontri – WunderBar

Il “Caffè degli incontri”, nel foyer del Consiglio provinciale, invita a ritrovarsi insieme e a confrontarsi nel dialogo. Dalle 12 alle 18.30, tutte le persone interessate possono dialogare con consigliere e consiglieri provinciali e componenti dell’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità. Il Caffè è gestito dal WunderBAR di Bressanone.

Ore 13.30, 15 e 16.30: Speed datings della politica

Nei tre speed datings politici – alle 13.30, 15 e 16.30 – sarà dato spazio a colloqui personali con consigliere e consiglieri dei diversi gruppi consiliari: gli argomenti sollevati potranno poi essere approfonditi al Caffè degli incontri.

ore 18: nuova traversata della piazza su highline da parte di Mich Kemeter

Ore 18.30: In equilibrio – Conferenza di Mich Kemeter e Florian Riegler

Quali parallelismi si possono tracciare tra gli sport estremi e la politica? A questa domanda risponderanno alle 18.30 il climber altoatesino Florian Riegler e il base jumper e highliner della Stiria Mich Kemeter, intervenendo nella sala sedute del Consiglio provinciale sul tema “In equilibrio”.