Giornata della memoria, Darfo Boario: Anselmo Palini presenta il libro su Teresio Olivelli

venerdì, 20 gennaio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – A Darfo Boario Terme (Brescia) nel Giorno della Memoria sarà presentato il libro di Anselmo Palini “Teresio Olivelli. Ribelle per amore“, edizione Ave, nuova ristampa 2021. L’incontro, in programma giovedì 26 gennaio, alle 20:45 presso il Centro Anziani di Darfo Boario Terme, è organizzato in collaborazione con l’Anpi, la FIVL-Fiamme Verdi, il gruppo Alpini, l’Associazione nazionale ex internati, le parrocchie cittadine ed ha il sostegno dell’Amministrazione comunale di Darfo Boario Terme.

Interverrà l’autore del libro, Anselmo Palini. Alcuni brani di Teresio Olivelli saranno letti da Simona Picinelli, con intermezzi musicali a cura di Lucia Bianchini.

Il 3 febbraio 2018 a Vigevano la beatificazione di Teresio Olivelli: la Chiesa lo indica come modello da imitare, come persona che nel sacrificio supremo ha compiuto il senso della sua vita, immolandosi per gli altri.

Uscito da poco in nuova ristampa. il libro di Anselmo Palini ha avuto prestigiose recensioni su quotidiani e riviste a diffusione nazionale, come “Avvenire”, “Osservatore Romano”, “Corriere della Sera”. È già stato inoltre presentato in decine di incontri pubblici, segno questo del grande interesse che il volume sta incontrando.

L’intensa partecipazione all’attività dell’Azione Cattolica e della Fuci (Federazione degli universitari cattolici) non ha impedito ad Olivelli di immergersi convintamente fin nel cuore del fascismo, cui ha fatto seguito la scelta di arruolarsi volontario per combattere sul fronte russo. E’ questo per lui un imperativo della coscienza, il bisogno di condividere la sorte del popolo di cui fa parte. La guerra idealizzata, vista come necessità per dare un futuro di giustizia e pace al mondo, ben presto comincia ad apparire a Teresio Olivelli attraverso il volto delle popolazioni civili, sfinite dalla fame e dalle privazioni, terrorizzate da quanto accade nel loro Paese, prive di speranza per il futuro. Il contatto diretto con la drammaticità e assurdità della guerra costringe Olivelli lentamente a ripensare il suo ottimismo iniziale. E, soprattutto, durante la ritirata, Olivelli è sempre accanto ai feriti e a chi ha più bisogno: conforta, sostiene, aiuta e medica.

L’Olivelli che torna dalla Russia non è più quello che era partito. Avere constatato di persona l’assurdità di una guerra voluta dal regime, avere visto i propri compagni, mandati allo sbaraglio, bruciare senza un perché la propria vita in terra straniera, lo allontana definitivamente dal fascismo.

Una volta ritornato in patria, partecipa alla Resistenza contro il nazifascismo, diventando “ribelle per amore” con le Fiamme Verdi, le formazioni partigiane cattoliche diffuse soprattutto in Lombardia. Ciò avviene grazie anche all’incontro con persone e ambienti, a Brescia e a Milano, che gli permettono di tagliare nettamente con le proprie precedenti posizioni e di impegnarsi a fondo nell’opposizione al nazifascismo. Nella sua azione all’interno delle Fiamme Verdi Teresio Olivelli è spesso in Valle Camonica, come ricorda nel suo diario don Carlo Comensoli parroco di Cividate Camuno negli anni della guerra. La “ribellione per amore”, richiamata nel sottotitolo, non riguarda solo la partecipazione di Teresio Olivelli alla Resistenza, ma anche la sua ribellione ai soprusi, alle angherie e alle brutalità nei lager in cui è stato detenuto: in tali gironi infernali si è attivato continuamente per difendere i propri compagni di prigionia e per alleviare le loro drammatiche sofferenze, operando sempre senza essere animato dall’odio e dal risentimento, ma appunto dall’amore.

Muore a soli 29 anni nel lager di Hersbruck a causa delle percosse subite dai suoi aguzzini.

Il libro intende offrire un contributo per far conoscere, nella sua completezza e complessità, una persona che ha concluso la propria vita con la totale offerta di sé nel famigerato lager tedesco di Hersbruck, ed è arricchito dalla postfazione di Carla Bianchi Iacono, figlia di Carlo Bianchi, amico di Olivelli, fucilato a Fossoli il 12 luglio 1944.