Giornata della Memoria: commemorazione a Lozio, eventi a Cividate e Malegno

Lozio (Brescia) – Primi appuntamenti in Valle Camonica per la Giornata della Memoria. A Lozio è stata ricordata la figura del Maestro Giacomo Cappellini, comandante del gruppo C8 delle Divisione Fiamme Verdi “Tito Speri”, arrestato a Lozio il 21 gennaio 1945, ferito in uno scontro a fuoco con i fascisti mentre copriva la fuga del compagno Carlo Sandrinelli. A Laveno, frazione di Lozio, si è svolta la commemorazione a cura del professor Paolo Franco Comensoli.

In Valle Camonica sono numerosi gli appuntamenti per celebrare la Giornata della Memoria, in calendario il 27 gennaio: a Cividate Camuno l’Amministrazione comunale e la sezione ANEI di Vallecamonica hanno in programma una serie di eventi. In Biblioteca sarà aperta domani sera – mercoledì 24 gennaio – una mostra, aperta fino al 30 gennaio, dal titolo “Sterminio in Europa tra le due guerre mondiali”. La mostra è visitabile giovedì 25 gennaio al pomeriggio, venerdì 26 gennaio al mattino, mentre sabato 27, alle 20:30, verrà presentato il libro “Silvia racconta”, a cura di Valerio Moncini, con intrattenimento musicale di Flavio Damiola e Silvia Regazzoli.

A Malegno sabato 27 gennaio, alle 16 in sala consiliare, sarà presentata la nuova edizione del diario “Dalla steppa russa ai lager nazisti” di Andrea Rico Fedriga. L’evento è promosso dal Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi, Comune di Malegno e Anei di Vallecamonica.