Giornata del vigile del fuoco alla caserma di Riva del Garda

domenica, 3 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Alla caserma di Riva del Garda si è svolta la giornata del vigile del fuoco con la novità di aprire i cancelli della caserma a cittadini e turisti. Durante tutta la giornata i visitatori hanno preso visione dei mezzi, delle attrezzature e della caserma, oltre ad incontrare il personale. Foto @VVF Riva del Garda.

E’ stato un momento importante per bambini e grandi che hanno così osservato l’attività e l’organizzazione del corpo dei vigili del fuoco con i tempi e metodi di intervento. In particolare i più piccoli hanno vestito i panni di un vero vigile del fuoco con la Pompieropoli gestita dal gruppo Allievi.

Durante la giornata si è svolta una dimostrazione didattica pentola olio in cucina, a seguire rotolamento bombola, quindi l’importanza dell’uso delle cinture sui sedili posteriori, le condizioni di sicurezza da attuare per prevenire le decine di morti all’anno per il mancato utilizzo.

Tra le dimostrazioni: un pompiere è stato ribaltato in sicurezza dentro un’autovettura, quindi c’è stata la manovra di un incidente stradale e azione con pinza idraulica, simulazione incendio abitazione, con attacco al castello di manovra e manovre scale. Un centinaio di persone tra cui bambini e bambini hanno assistito alla dimostrazione di chiusura giornata.