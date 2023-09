Gianico: riconoscimento Unesco al gioco bala creela

sabato, 16 settembre 2023

Gianico (Brescia) – La bala creela, le bisse e la morra, tre giochi tradizionali della Valle Camonica e del Bresciano hanno ottenuto il riconoscimento dell’Unesco come patrimonio culturale. Si tratta delle “comunità di gioco” della Lombardia incluse nel ‘Tocatì‘, il programma condiviso per la salvaguardia di Giochi e Sport Tradizionali ufficialmente iscritto nel “Registro delle Buone Pratiche Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”. Il riconoscimento è andato a sei giochi tradizionali e oltre alla Bala Creela (Gianico); Bisse (Desenzano del Garda) e Morra (Barbariga), è andato a Fiö d’lä lippä di Mede (Pavia); Sburla la Roda di Fossacaprara (Cremona) e Pirlì di Gaverina Terme (Bergamo).

A Gianico la Bala Creela è stata riscoperta negli ultimi anni, con manifestazioni che sono state organizzate nel centro storico e richiamato giovani e persone più avanti in età.

IL SOSTEGNO DI REGIONE – “Il XVII Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco – ha evidenziato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – ha apprezzato il dossier di cui l’Italia è capofila e al quale, come Regione Lombardia, abbiamo contribuito concretamente. I Giochi tradizionali fanno parte della nostra storia e hanno una grande valenza culturale che viene riconosciuta anche dal massimo organismo internazionale”.

Fino a domenica, a Verona, è in corso il Festival Tocatì, evento di cultura ludico tradizionale organizzato dall’Associazione Giochi Antichi (Aga), mentre nei giorni scorsi, al Ministero della Cultura, si è svolta la cerimonia delle pergamene per celebrare il traguardo raggiunto.

IL PROGETTO EUROPEO – L’impegno di Regione Lombardia si allarga anche a progetti di partenariato europeo come il ‘Living Heritage Journeys. The integration of intangible heritage into cultural heritage tourism experiences’: “L’assessorato regionale alla Cultura, con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale – ha sottolineato l’assessore Caruso (nella foto) è partner associato con altre 20 importanti istituzioni europee in questa iniziativa che punta a creare sinergie tra i vari gruppi e favorire un turismo legato anche al patrimonio culturale immateriale. In questo senso il riconoscimento dell’Unesco è un passo significativo nel processo strategico di salvaguardia che vogliamo attuare”.

“I Giochi tradizionali – ha concluso Caruso – sono elementi di vitalità nei territori in cui si praticano e non devono cadere nell’oblio. L’obiettivo è contribuire a far conoscere queste pratiche come patrimonio culturale, attribuendo ad esse tutto il valore che meritano”.