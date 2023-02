Giancarlo Iannello nominato Nuovo Direttore Sociosanitario di ASST Garda

mercoledì, 15 febbraio 2023

Desenzano del Garda – “Nel prendere atto della decisione della dottoressa Roberta Brenna di accettare l’incarico di direttore di distretto presso la ASST della Brianza, innanzitutto mi preme ringraziarla per la qualità e l’intensità del lavoro che ha svolto presso la nostra ASST proprio per gettare le basi della nuova riforma regionale e le auguro un altrettanto proficuo prosieguo – commenta Mario Alparone Direttore Generale di ASST Garda -. Ho scelto di nominare come Direttore Sociosanitario il dott. Giancarlo Iannello che vanta una profonda e consolidata conoscenza del mondo sociosanitario maturata in diverse posizioni apicali del sistema lombardo e che sono sicuro saprà ben proseguire nel solco di quanto abbiamo già realizzato”.

Nato a Bologna l’8 novembre 1959, si è laureato a Pavia in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva (Organizzazione dei Servizi Ospedalieri ed Epidemiologia e Sanità Pubblica). Ha ricoperto incarichi diversi e crescenti in termini di responsabilità nel corso della sua carriera, iniziando come Medico Responsabile di reparto geriatrico presso l’Azienda Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia (ex IPAB) di cui oggi è Direttore generale e Legale Rappresentante.

Ha operato a Pavia come Responsabile di un Distretto Socio Sanitario e di un annesso Poliambulatorio Specialistico. Nel 1998 diventa Responsabile del Servizio Anziani e Cure Domiciliari. Nel 2001 collabora con la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, per sviluppare aspetti della riforma delle principali Unità di Offerta (RSA, RSD, Dipendenze, CDI e ADI). Dal 2002 al 2015 ha ricoperto l’incarico di Direzione strategica di Direttore Sociale, prima all’ASL di Pavia e poi all’ASL di Lodi, per poi diventare nel 2016 Direttore Socio Sanitario presso l’ASST Ovest Milanese. Dal 2019 ricopre l’incarico di Direzione Generale dell’ASP di Pavia.

“Ringrazio il Direttore Generale Dott. Mario Alparone per la fiducia accordatami che cercherò, in ogni modo, di onorare – commenta Giancarlo Iannello -. Sono molto contento per questo incarico, che ho già avuto modo di ricoprire nella mia esperienza professionale, ma che trovo particolarmente sfidante ed innovato in questo momento di grande sviluppo della rete territoriale”.