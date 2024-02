Giacomelli, Sartori e Bugoloni eletti sindaci di Lona-Lases, Borgo Chiese e Fiavé

lunedì, 26 febbraio 2024

Lona Lases – Dopo tre anni Lona-Lases ha un sindaco: è Antonio Giacomelli. I nuovi sindaci di Borgo Chiese e Fiavé sono rispettivamente Renato Sartori e Beniamino Bugoloni.

Lona Lases – Dopo quasi 3 anni e con vicenda legata anche all’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose, il Comune di Lona Lases ha eletto un sindaco: Antonio Giacomelli, lista “Bene Comune per Lona-Lases“, ha superato il quorum con il 54,1% (375) votanti. Nel passato – tra il 2021 e 2023 – le tornate elettorali erano andate a vuoto, non raggiungendo il quorum. Oggi il commissario prefettizio Antonio Francini e il presidente della Provincia Maurizio Fugatti incontreranno il nuovo sindaco Antonio Giacomelli. Oltre al sindaco Giacomelli in consiglio siederanno Letizia Campestrini, Silvano Casagranda, Daniele Casagranda, Franca Dallagiacoma, Norberto Fedrizzi, Piermario Fontana, Maria Lucia Ioriatti, Alessandro Marchi, Carlo Micheli, Graziano Micheli e Mara Tondini.

Borgo Chiese – Raggiunto il quorum anche a Borgo Chiese dove c’era una sola lista “Intesa Comune” con candidato sindaco Renato Sartori, consulente del lavoro e già presidente della Cassa Rurale di Condino, si è presentato alla guida del gruppo “Intesa Comune”. Alle urne si sono recati in 1.019, pari al 59% degli aventi diritto, superando il quorum. Il nuovo consiglio comunale, oltre al sindaco Renato Sartori, sono stati eletti Antonio Armani, Alvaro Bagozzi, Daniela Berti, Hermes Faccini, Giuseppe Leotti, Celestino Manni, Eleonora Poletti, Silvia Poletti, Claudio Radoani, Gianluca Rosa, Roberto Spada, Enrica Tamburini, Gianni Vicari e Alessandra Zulberti.

Fiavé – Beniamino Bugoloni della lista “Fiavè tra Dolomiti e Garda” è il nuovo sindaco di Fiavè. Ha ottenuto il 55,9% dei consensi, battendo Luca Calvetti della lista “Fiavè futura“. Il consiglio comunale sarà così composto: Davide Buratti, Maria Pia Calza, Luca Bronzini, Eddy Caliari, Gian Santo Farina, Lorena Fruner, Giuseppe Zambanini e Anna Berasi, Luca Carloni per la maggioranza, invece la minoranza, oltre al candidato sindaco Calvetti, siederanno in consiglio Nicola Zambotti, Alessandro Zambotti, Eliana Fruner e Barbara Bresciani.

Il commento: il presidente delle Provincia Maurizio Fugqatti ha augurato buon lavoro ai nuovi amministratori locali con l’auspicio “che giorno dopo giorno l’esercizio del confronto con le esigenze delle comunità rafforzi quel rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzioni che è l’unico antidoto contro le difficoltà e le insidie che possono presentarsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. La Provincia non mancherà mai di svolgere il proprio ruolo a fianco dei Comuni, nell’interesse dei cittadini, in qualsiasi angolo del Trentino essi abbiano deciso di vivere”.

”Per quanto riguarda Lona Lases – conclude il presidente Fugatti – è questa l’occasione per esprimere un particolare ringraziamento ai commissari – da Federico Secchi a Alberto Francini – che in questi difficili anni hanno prestato servizio per garantire un presidio democratico e rappresentare soprattutto un punto di riferimento attorno al quale ricostruire il tessuto aggregativo che ha consentito di riportare la situazione in una condizione di normalità”.