Gestione transfrontaliera del lupo, intesa tra 10 regioni alpine

giovedì, 21 marzo 2024

Bolzano – Monitoraggio delle popolazioni dei lupi nelle Alpi e gli effetti della loro presenza sull’agricoltura di montagna. Gli esperti dei Paesi membri della Comunità di lavoro delle regioni alpine (Arge Alp) hanno tenuto nei giorni scorsi un incontro a Bellinzona, in Ticino, per fare il punto sul monitoraggio delle popolazioni dei lupi nelle Alpi e sugli effetti della loro presenza sull’agricoltura di montagna e sulla gestione degli alpeggi. Obiettivi di questi incontri è quello di fornire le basi tecniche uniformate e gli strumenti adeguati per impostare in futuro e in modo pragmatico i passi necessari alla gestione di questa specie.

Il 21 ottobre 2022, i capi di Governo delle dieci regioni Arge Alp hanno adottato una risoluzione sul tema della “Gestione transfrontaliera del lupo” che prevede uno scambio di informazioni, a cadenza annuale, e un confronto tra esperti delle regioni Arge Alp. Durante la recente conferenza dei Capi di governo tenutasi il 20 ottobre 2023 a Bad Ragaz, è stato presentato il primo rapporto transfrontaliero ed è stato deciso di proseguire lo scambio di dati in vista della preparazione di un rapporto comune e della pubblicazione di una banca dati pubblica.

La Comunità di lavoro dei Paesi alpini (Arge Alp) è un’associazione formata da regioni, cantoni e province autonome di Germania, Austria, Svizzera e Italia, che copre una popolazione totale di circa 26 milioni di persone distribuite su una superficie di poco più di 142.000 chilometri quadrati. Essa comprende le regioni di Baviera, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, San Gallo, Alto Adige, Ticino, Tirolo, Trento e Vorarlberg.