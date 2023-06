GEOPARC Bletterbach: visite guidate alla scoperta di gigli e orchidee autoctone

venerdì, 16 giugno 2023

Aldino (Bolzano) – Il Bletterbach, patrimonio mondiale Unesco delle Dolomiti, è noto per le sue caratteristiche geologiche. Tuttavia, intorno alla nota gola di Aldino (Bolzano), nella Bassa Atesina, ci sono anche molte piante protette da scoprire, come i gigli selvatici e le orchidee autoctone. Le visite guidate speciali delle domeniche 18 giugno (in lingua tedesca) e 25 giugno (in lingua italiana e tedesca) si concentrano su questi fiori speciali (foto © Christian Weber).

Alcune specie sono piccole e poco appariscenti, altre sono colorate o hanno un profumo ammaliante; sono numerose le piante protette e i fiori affascinanti che si trovano all’interno e nei dintorni del GEOPARC Bletterbach. Orchidee selvatiche come la raffinata scarpetta della Madonna e l’orchidea palmata, il giglio di fuoco ardente e l’alto giglio turco, la genziana, l’erba cotonosa e la drosera: se si guarda bene, si può scoprire un’inaspettata varietà di piante protette.+

Durante le escursioni all’insegna dei fiori di montagna, le guide GEOPARC si assicureranno che ai loro ospiti non sfugga nessuna di queste rarità e conosceranno molte storie da raccontare su molte delle piante particolari. Il GEOPARC Bletterbach in quest’occasione richiama che tutte le piante protette non si possono né raccogliere né trapiantare; i fiori non vanno raccolti perché an he se trapiantati nei giardini, non riescono ad attecchire. Le orchidee per esempio crescono in simbiosi con un micete senza il quale non sopravvivono.

Le visite guidate a tema delle piante protette domenica 18 giugno (solo in lingua tedesca) e 25 giugno (in lingua italiana e tedesca) con partenza alle 10. Informazioni e prenotazioni a 0471 886946 o via mail a info@bletterbach.info.