Gemellaggio tra il concorso “Un Fiore nel Piatto” della Valle Camonica e il Festival di Alassio

venerdì, 29 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Nel ricco programma della quattro giorni del V Festival della Cucina con i Fiori di Alassio (Savona) è confermato anche quest’anno il gemellaggio con il Concorso “Un Fiore nel Piatto” della Valle Camonica.

Il concorso, unico in Italia a tema fiori commestibili ed erbe spontanee, varca ancora una volta i confini regionali lombardi per approdare in Liguria e presentare le ricette e i prodotti del territorio camuno al Festival Nazionale di Alassio.

La presidente di PromAzioni360, Loretta Tabarini – ideatrice e organizzatrice del concorso – sarà presente ad Alassio insieme a due chef, lo chef Francesco D’Amico di Aglio e Oglio Ristoranti, che presenterà un gustoso e originale risotto con i fiori eduli e lo chef Francesco Luise, che farà parte della giuria del contest riservato alle scuole alberghiere di Alassio, Biella e Clusane d’Iseo.

“Il nostro concorso – spiega Loretta Tabarini – dal 2014, impegna gli chef dei ristoranti delle province di Brescia e Bergamo nella ricerca e nella creazione di piatti a base di fiori eduli ed erbe spontanee del territorio, abbinati a vini bresciani”.

Le prelibatezze che sono nate dal concorso negli anni precedenti, hanno dimostrato come con questi semplici “regali della natura“, miscelati ad ingredienti poveri e genuini o abbinati a materie prime sofisticate e ricercate, si possano formulare e proporre ricette non solo gustose, ma sane e intelligenti: veri capolavori di arte culinaria.

Molti piatti proposti nei vari anni del concorso sono infatti entrati a far parte, con pieno merito, nei menù di ristoranti d’autore.

“Vorrei fare un ringraziamento particolare al Comune di Alassio e al direttore artistico Claudio Porchia, – conclude Tabarini – presidente dei ristoranti della Tavolozza di Sanremo, per l’opportunità concessaci”.