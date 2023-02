Gavardo: Quarenghi nuovo direttore della struttura di Radiodiagnostica

venerdì, 17 febbraio 2023

Gavardo (Bresdcia) – Nominato in Asst Garda il nuovo direttore della struttura di Radiodiagnostica a Gavardo (Brescia). Nominato il nuovo direttore di struttura complessa di Radiodiagnostica a Gavardo, Matteo Maria Quarenghi (nella foto). La Asst del Garda ha così coperto il 12esimo ruolo di primario in un anno e mezzo.

“Un altro importante potenziamento di personale all’interno di Asst Garda e in particolare per il presidio ospedaliero di Gavardo – commenta Mario Alparone, direttore generale di Asst Garda –. Con la nomina del dottor Quarenghi abbiamo raggiunto un nuovo traguardo ma soprattutto abbiamo lanciato un ulteriore segnale a dimostrazione di quando questa direzione tenga alla crescita e al potenziamento del Polo Valsabbino. Il dottor Quarenghi è un professionista di grande esperienza, una scelta fatta come sempre a vantaggio dei nostri pazienti”.

Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, il dottor Matteo Maria Quarenghi dal 2011 lavora per l’Azienda Ospedaliera di Melegnano. Dal 2020 è responsabile del servizio di alta specializzazione in risonanza magnetica. Con la farmacia galenica ha introdotto in azienda l’utilizzo del succo d’ananas come mezzo di contrasto orale da utilizzare per lo studio RM delle vie biliari. Ha creato un team con gli specialisti in urologia per lo studio della prostata e con i chirurghi ed oncologi un team per lo studio del cancro del retto. Una esperienza maturata già negli anni precedenti sia all’IRCCS Policlinico di Monza in qualità di dirigente medico e tutor universitario nelle metodiche RM e Tac body e cardiovascolare, sia all’IRCCS Policlinico di San Donato Milanese. Il dott. Quarenghi ha avuto incarichi di docenza all’Università di Milano e all’Università Bicocca, ed è stato tutor universitario, ha seguito diverse attività scientifiche, come lo studio dello Stich Trial Group finanziato dal National Institutes of Health. Al suo attivo ha molteplici presentazioni scientifiche e pubblicazioni, ed è revisore della rivista European Radiology. Nei giorni scorsi è stato bandito anche il concorso per il ruolo di dirigente di struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia sempre a Gavardo.