Gardesana e strada della Roa chiuse, da lunedì disgaggi e pulizia dei versanti

domenica, 10 marzo 2024

Riva del Garda – Dopo la pausa tra ieri sera e oggi, un arco di tempo caratterizzato da precipitazioni intense in tutto il Trentino per allerta meteo, dalle prime ore di lunedì 11 marzo le ditte incaricate si occuperanno dei lavori di disgaggio, realizzazione delle opere di protezione e pulizia dei versanti finalizzate alla riapertura delle strade interrotte per frana. Questo l’aggiornamento che riguarda sia la statale 45 bis “Gardesana occidentale” a Riva del Garda che la Provinciale 212 “della Roa” a Castello Tesino, entrambe interrotte a seguito dei crolli avvenuti.

A Riva, dove la ditta incaricata ha eseguito dei sopralluoghi e iniziato a pulire parte dei detriti lungo il canale di scorrimento del materiale franato, si è svolto ieri pomeriggio un secondo sopralluogo con elicottero da parte del Servizio geologico della Provincia, verifica che ha interessato anche la zona del Tesino.