Garda Dolomiti S.p.A., gli obiettivi per la Val di Gresta

venerdì, 13 ottobre 2023

Ronzo-Chienis – Si è svolto nel Comune di Ronzo-Chienis il primo incontro operativo tra Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., gli operatori turistici della Val di Gresta – circa quaranta i presenti – e il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis Gianni Carotta in attesa dell’entrata ufficiale della valle nel nuovo ambito turistico, prevista a gennaio.



All’incontro ha presenziato anche l’Assessore allo Sport e al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, il quale ha sottolineato la forte volontà di sostenere la Val di Gresta in questo importante passaggio verso una destinazione di grande successo. Foto di Garda Dolomiti SpA.

L’appuntamento ha avuto come obiettivo principale quello di presentare il territorio del Garda Trentino e le modalità di adesione all’APT secondo il business model, mettendo in luce obiettivi, servizi e progetti per esprimere al meglio le potenzialità della Val di Gresta.

Tra queste, spiccano senza dubbio gli ortaggi, come cavolo cappuccio, patate, carote. Nota infatti come “l’orto biologico del Trentino”, la Val di Gresta vanta una ricca offerta di prodotti della terra che arricchirà la già vasta proposta gastronomica del Garda Trentino, per offrire agli ospiti una nuova esperienza sempre più a chilometro zero.

“La Val di Gresta rappresenta, nella sua interezza, un arricchimento di quella che è l’offerta territoriale del Garda Trentino. Oltre agli importanti paesaggi, come il Monte Creino, gli ortaggi della sua terra sono un vero fiore all’occhiello, e ora numerosi produttori potranno entrare maggiormente in contatto con gli operatori dell’Alto Garda. Crediamo fortemente nella collaborazione tra le varie Aziende per il Turismo quindi siamo molto aperti a lavorare assieme anche a chi opera fuori dal Comune di Ronzo-Chienis, ma sempre in Val di Gresta. Con la Val di Gresta riscontriamo sempre più punti di incontro, tra questi il mondo dell’associazionismo: anche qui il prezioso lavoro dei volontari rappresenta la linfa vitale per gli eventi che annualmente si svolgono nella valle” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, sottolineando in aggiunta come siano gli operatori stessi a dare valore alla destinazione, rendendola più attrattiva agli occhi degli ospiti.

Dall’entrata in vigore della legge sulla promozione turistica provinciale del 2020, l’APT ha attuato importanti cambiamenti ampliando i suoi “confini” territoriali, da Comano alla Valle di Ledro fino alla Valle dei Laghi, mettendo sempre più al centro dell’Azienda gli operatori turistici. Oggi sono infatti 800 i partner premium che credono fortemente nel territorio e che hanno perciò aderito al business model, un numero che ora si punta a superare anche con gli operatori della Val di Gresta.

“La partecipazione di una quarantina di operatori e il loro grande apprezzamento verso quanto è stato presentato e proposto dall’Apt è un segnale molto incoraggiante di cui ne sono fiero. Da parte dell’Amministrazione Comunale il nostro intento è quello di incentivare sempre più interventi infrastrutturali che siano fonte di interesse e permanenza per i nostri ospiti” – ha aggiunto il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis Gianni Carotta.

“La Val di Gresta si aggiunge alla ricca offerta che il Garda Trentino propone, tra esperienze, prodotti gastronomici e tipologia di vacanza. La valle si presta infatti a coloro che vogliono vivere una vacanza più rilassata nell’entroterra, gustando i prodotti di questo territorio e immergersi nella natura più autentica. Tutto questo non solo può attrarre gli ospiti che già gravitano nel Garda Trentino ma anche nuovi turisti alla ricerca del connubio ideale tra attività sportive all’aria aperta, buona cucina e relax” – ha concluso il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.