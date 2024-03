Garda, 31 Comuni aggiunti al progetto “Il lago inizia qui”

domenica, 31 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Ben 31 Comuni hanno aderito a “Il lago inizia qui”, progetto di salvaguardia delle acque della catena idrografica Sarca-Garda-Mincio. La novità, sancita dalla firma di un protocollo d’intesa, è giunta nel corso del ciclo di conferenze “Acqua e la sua tutela nel rispetto dell’ambiente”, organizzata da Alto Garda Servizi alla Spiaggia degli olivi. Nel corso del quale sono stati affrontati argomenti di grande rilevanza in tema di tutela dell’acqua con l’opportunità di interagire con rappresentati, esperti del settore al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche.

Sono intervenuti come relatori l’ing. Valentina Lever, responsabile del reparto sicurezza, procedure e progettazione di Ags, che ha illustrato il ciclo di distribuzione idrica della società; il dott. Marco Visintainer, responsabile dell’area commerciale-amministrativa del laboratorio di Novareti, che ha parlato dei controlli di qualità sulle acque ad uso potabile; il prof. Luca Fambri, docente all’Università di Trento, che ha relazionato sul tema delle microplastiche; e la dott.ssa Alice Pesarin, responsabile marketing e vendite teleriscaldamento di Ags, che ha illustrato il progetto “Il lago inizia qui”, promosso dal Comune di Riva del Garda e ideato e realizzato da Ags per sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali nella protezione dei laghi e dei corsi d’acqua. Progetto che ha ottenuto un importante consenso da parte delle amministrazioni comunali; l’evento, infatti, è stato anche la cornice dell’entrata come enti promotori di ben 31 nuovi Comuni.

Per mezzo del Consorzio dei Comuni Bim Sarca Mincio Garda (l’ente capofila è il Parco fluviale della Sarca) i trenta Comuni consorziati hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale si sono impegnati alla posa delle targhette metalliche sui tombini siti su suolo pubblico e alla massima diffusione e promozione verso i residenti dell’iniziativa dimostrando l’impegno condiviso nel preservare l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. I comuni aderenti sono per l’alto corso della Sarca Andalo, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone, Carisolo, Comano Terme, Fiavè, Giustino, Massimeno, Molveno, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Sella Giudicarie, San Lorenzo Dorsino, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi; per il basso corso della Sarca Arco, Cavedine, Drena, Dro, Ledro, Madruzzo, Nago Torbole, Tenno. Inoltre ha aderito al progetto anche Sirmione, primo Comune fuori Regione.

Grande soddisfazione hanno espresso il dott. Giorgio Marchetti e l’ing. Gianfranco Pederzolli, rispettivamente presidente e vicepresidente del Bim, che hanno fortemente voluto estendere la campagna di sensibilizzazione ambientale a tutti i Comuni del bacino del fiume Sarca, principale immissario del lago di Garda con un’approvazione all’unanimità della proposta di adesione all’iniziativa avuta in occasione della Conferenza della Rete del Parco fluviale della Sarca nella seduta del 18 dicembre scorso.

“Il nostro obiettivo – ha commentato Ags – è promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e coinvolgere attivamente le comunità locali nel processo di conservazione delle nostre preziose risorse idriche”, ritenendo che con l’adesione di questi 31 comuni il progetto “Il lago inizia qui” si consolidi come un importante punto di riferimento per la difesa e la valorizzazione degli ecosistemi acquatici del territorio.

Il lago inizia qui

“Il lago inizia qui” è una campagna ideata e promossa dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con Alto Garda Servizi per sensibilizzare sulla salvaguardia delle acque del lago e stimolare comportamenti più attenti e rispettosi.

Tra le tante iniziative, prevede l’installazione di targhette metalliche sulle caditoie (tombini) in punti strategici e nelle zone a maggior traffico pedonale, la realizzazione di uscite informative periodiche sui quotidiani locali e la creazione di un sito web dedicato, www.illagoiniziaqui.it, dove sono presentate tutte le buone azioni da seguire.

Obiettivo del progetto è sensibilizzare alla tutela dell’acqua, e non solo quella destinata al consumo umano, ma anche alle acque meteoriche che attraverso le caditoie stradali e alle condotte di fognatura bianca arrivano a lago.