Galleria Loppio-Busa e circonvallazione di Torbole: mozione del consigliere provinciale Degasperi

venerdì, 19 gennaio 2024

Trento – Mozione del consigliere provinciale Filippo Degasperi (Onda Civica), sulla galleria Loppio-Busa: avviare i progetti per i lotti 3 e 4 e quello della circonvallazione di Torbole.

“Il 20 dicembre 2023 – scrive il consigliere provinciale Filippo Degasperi (nella foto) – una cerimonia ufficiale ha celebrato la caduta dell’ultimo diaframma della lunga galleria che da passo San Giovanni sbuca nella zona della ex discarica lungo la “Maza”. Tale passaggio, nonostante l’enfasi, segna solamente un altro stato di avanzamento del cantiere e l’apertura al traffico, dopo il completamento delle pavimentazioni bituminose e degli impianti tecnologici è prevista non prima della prima metà del 2025. Tale indicazione è stata riportata da più fonti giornalistiche e desta nei cittadini dell’Alto Garda e di Nago Torbole parecchi timori e perplessità.

Infatti, allo stato dell’arte, non risultano esistenti i progetti esecutivi degli ultimi lotti del collegamento San Giovanni – Cretaccio (Lotto 3 e Lotto 4). Lo stesso Sindaco di Arco si è dichiarato più volte preoccupato del fatto che il traffico in transito, passando dalla cosiddetta bretellina per immettersi sulla strada della Maza, si riversi quasi per la totalità verso Arco. Unica soluzione transitoria proposta, è l’introduzione del senso unico in uscita dal tunnel verso Rovereto.

Da parte dei tecnici della Provincia che seguono l’avanzamento dell’opera è stato assicurato essere prossima l’elaborazione del progetto definitivo del Lotto 3, ovvero dalla rotatoria allo bocco sud del tunnel fino alla rotatoria della confluenza con la strada del Linfano.

E’ evidente il grave ritardo registrato nella progettazione del Lotto 3 (per il quale si promette l’entrata in esercizio entro il 2027), ritardo che impone tempi ancora molto lunghi prima di vedere agibile questo tratto, indispensabile per alleviare i problemi di circolazione che da decenni penalizzano residenti e ospiti dell’Alto Garda.

Ma nemmeno il Lotto 3 completa il collegamento Loppio – Busa. Infatti rimane da progettare e realizzare il potenziamento di via Sabbioni e di via Aldo Moro fino alla rotatoria con via S. Isidoro. Quest’ultimo lotto (Lotto 4) è vitale per garantire una buona fluidità della circolazione in assenza del quale non si possono garantire condizioni di sicurezza”.

Di quest’ultimo tratto nessuno parla, né ci sono segnali che si stia provvedendo alla sua progettazione. Pertanto prende corpo la convinzione che passeranno ancora parecchi anni prima che il nuovo collegamento veda la luce.

“Per fornire all’Alto Garda – prosegue Degasperi – un sistema viabilistico adeguato alle esigenze della popolazione locale e dei turisti è urgente affrontare da subito il progetto della circonvallazione di Torbole, opera indispensabile non solo per liberare la cittadina dal traffico ma per tutta la litoranea – fascia lago. Al posto dell’attuale statale 240, sempre congestionata, consente di avere finalmente una ZTL a disposizione di ciclisti e pedoni particolarmente attrattiva per chi vuole godere i panorami del lago”.

“Purtroppo ad oggi – continua – per quest’opera siamo ancora di fronte vaghe promesse. Nel progetto preliminare del nuovo collegamento, datato 2016, ne veniva ipotizzato il tracciato: dalla piana di Pratosaiano una galleria avrebbe dovuto immettersi sulla Gardesana orientale dopo lo sbocco della condotta Adige – Garda. Da allora, malgrado i solleciti delle amministrazioni locali, nessun passo avanti si è registrato. La Comunità Alto Garda e Ledro ha inserito l’opera nel proprio Piano Stralcio della Mobilità, approvato e reso esecutivo dalla Provincia, a testimonianza del suo valore strategico. Se si conviene sull’urgenza di affrontare questo tema è necessario, nel procedere alla progettazione definitiva del Lotto 3, identificare le soluzioni migliori per il raccordo con il futuro bypass di Torbole. Occorre pertanto avviare rapidamente l’iter progettuale della circonvallazione, fissando una precisa road map per la sua realizzazione”.

“Tutto ciò premesso – si legge nella mozione del consigliere Degasperi – il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

a) approntare in tempi rapidi il progetto definitivo del Lotto 3 del collegamento Loppio – Busa in modo da includere il raccordo con il tunnel della circonvallazione di Torbole;

b) predisporre il progetto dell’ultimo lotto (Lotto 4) del collegamento, ovvero il potenziamento di via Sabbioni e via Aldo Moro fissando tempi e modi per la sua realizzazione;

c) avviare da subito l’iter progettuale della circonvallazione Torbole e garantire tempi ragionevoli e coerenti per il suo completamento”.