Galbusera, nello stabilimento di Cosio Valtellino adesione totale allo sciopero

giovedì, 29 giugno 2023

Cosio Valtellino (Sondrio) – L’adesione al primo pacchetto di ore di sciopero alla Galbusera di Cosio Valtellino (Sondrio) è stata totale. Questo non vuol dire che le cose vadano bene, ma dimostra che il disagio e la sofferenza dentro lo stabilimento sono alti.

Il lavoro è fatica e voi lo sapete bene, perché il lavoro in fabbrica è fatica. Ma quando la fatica si trasforma in disagio e sofferenza non si può rimanere indifferenti. Purtroppo ad oggi nessun segnale di attenzione arriva dall’Azienda.

Questo ci dispiace, perché non si sciopera mai a “cuor leggero”, ma quando da tempo si segnala il disagio crescente dentro lo stabilimento per un modello del lavoro precario, stressato anche da una grande distribuzione che detta regole esclusivamente legate al risultato economico, a cui però l’industria alimentare si adegua esclusivamente esasperando la flessibilità del lavoro, senza tenere conto delle ricadute sui lavoratori che tutto ciò genera, si ha il dovere di intervenire.

Dispiace perché rimanere indifferenti di fronte ad una così importante manifestazione di disagio e sofferenza è sbagliato, sempre. Questo sciopero è la vostra voce.

Per questi motivi ed in assenza di una vera dimostrazione di attenzione da parte dell’Azienda, per tutti i lavoratori (diretti Galbusera e somministrati), si conferma lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e di ogni

forma di flessibilità fino a nuova comunicazione ed è stato proclamato lo sciopero nei giorni 3, 4, 5, 6 luglio: i lavoratori giornalieri tempo pieno e part time si asterranno dalla prestazione lavorativa nelle prime 2 ore di lavoro;

i lavoratori turnisti tempo pieno e part time si asterranno dalla prestazione lavorativa nelle prime 2 ore di lavoro del proprio turno (mattino – pomeriggio – notte);

E’ stata inoltre convocata dai sindacati l’assemblea di tutti i lavoratori per venerdì 7 luglio dalle 12 alle 13; dalle 13 alle 14 e dalle 19 alle 20).