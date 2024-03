G7 a Trento: scattata la zona rossa e attivata la sala operativa

venerdì, 15 marzo 2024

Trento – G7 a Trento: scattata la zona rossa, la situazione relativa alla viabilità e alle emergenze di natura sanitaria e di soccorso tecnico viene monitorata dalla Sala operativa provinciale attivata a partire dalle 7 presso la caserma dei Vigili del fuoco permanenti di Trento. Coordinata dal dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait, la Sala operativa gestisce tutte le fasi conseguenti al “G7 Industria, Tecnologia e Digitale 2024” di Trento, sotto il profilo della safety. Lavorerà in stretto collegamento con la Sala operativa in servizio in Questura. In Sala, fra gli altri, la comandante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco Ilenia Lazzeri, il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano e il dirigente generale dell’Unità di missione strategica Patrimonio e trasporti Mauro Groff, accanto ai rappresentanti di Servizio Gestione Strade, Polizia locale di Trento Monte Bondone, A22, Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, Trentino emergenza, Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari, Croce rossa del Trentino, Corpo forestale, Ufficio Stampa e Comune di Trento.

Si ricordano i provvedimenti previsti per oggi, venerdì 15 marzo, suddivisi per fasce orarie.

Per tutta la giornata: divieto di sosta fino alle 19 in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Maffei, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante. Divieto di transito dalle ore 5.30 alle 19 in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi. Dalle 8.15 fino a fine necessità sarà altresì inibito il transito veicolare in: via Torre Vanga, via Torre Verde (da via T. Vanga a via Gazzoletti) piazza Dante, via Vannetti, via Gazzoletti (da piazza Dante a via Petrarca), via Segantini, via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini), via Dogana. Accesso pedonale vietato durante le fasi di arrivo e partenza delle delegazioni in via Alfieri, via Belenzani, via Cavour, via Orfane, via Pozzo, via Dogana, piazza Dante. Nelle restanti zone del centro storico l’accesso pedonale è consentito.

Dalle 16 alle 18: transito vietato alle 16 e fino alle ore 18 circa in via Romagnosi, via Vannetti, via Fontana, ponte San Giorgio, via Druso, via Berlino. Inoltre saranno chiusi gli accessi 6 e 6 A della tangenziale in direzione Sud, 6 in direzione Nord. Dalle ore 16 alle 18 circa rallentamenti su tutta la tangenziale e sulle vie urbane.

È sempre garantito l’accesso pedonale alla stazione ferroviaria, alla Trento Malè e alla stazione delle autocorriere. Saranno spostati i capolinea del trasporto pubblico urbano da via Dogana (stazione ferroviaria) a via Segantini e da piazza Dante (Regione) e via Gazzoletti a via Torre verde. I taxi faranno servizio dalla stazione ferroviaria con percorsi alternativi e deviazioni.

Dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 è attivo il numero dedicato della polizia locale 0461 889400 per informazioni sulla viabilità; è possibile inviare richieste di informazioni all’indirizzo di posta elettronica poliziam.serviziesterni@comune.trento.it.