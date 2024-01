Fugatti sulle polemiche a Riva del Garda: “Recuperiamo il senso del rispetto”

sabato, 13 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – “Il dibattito politico, si sa, spesso assume toni aspri e pungenti. Ma non possiamo accettare che nella foga della critica si perda il senso della misura ricorrendo a paragoni che, a parte essere fuori luogo, offendono la memoria di tante persone che hanno perso la vita nella tragedia dell’Isola del Giglio”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle polemiche innescate a Riva del Garda sul tema della gestione di Alto Garda Servizi.

“Esprimo queste parole – prosegue Fugatti – con la richiesta che vengano intese come presa di posizione di un rappresentante delle istituzioni, poiché se è vero che chiunque fa politica agisce all’interno di orientamenti e logiche partitiche, è altrettanto vero che ciascuno debba anzitutto aver cura che le espressioni delle proprie idee avvengano dentro il perimetro del rispetto di chi non la pensa come lui. Il senso della democrazia sta tutto qui”.