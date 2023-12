Frutta secca per le feste natalizie, gli anacardi non possono mancare

venerdì, 22 dicembre 2023

Il periodo natalizio, tra le sue tante tipicità, riporta in tavola in modo preponderante, anche la frutta secca. Un rito che si ripete e che per tradizione ritorna puntuale per le tavole imbandite a festa. Le specialità che “ritornano” in questi momenti sono diverse, dalle noci alle mandorle, passando per le noccioline fino agli anacardi.

Il mondo della frutta secca è così variegato che spesso tutte le tipicità non si nemmeno conoscono anche se negli ultimi tempi questo tipo di alimento è decisamente più apprezzato rispetto al passato per via delle qualità nutrizionali indiscusse, ottime per sostenere la salute ed il benessere del nostro organismo che diventano un plus oltre la bontà. La frutta secca si trasforma così in un ottimo spuntino, gustoso e salutare, comodo da portare in borsa e da sgranocchiare ovunque ci si trovi.

Tra le tante varietà, ideali da scegliere per tutti i giorni ma anche per arricchire la tavola natalizia, ci sono gli anacardi, semi della pianta conosciuta come Anacardium occidentale, che rappresentano una delle varietà di frutta secca più amate. Originari del Brasile, gli anacardi sono stati coltivati per secoli dalle popolazioni indigene dell’America Latina e utilizzati non solo come alimento ma anche come rimedio contro l’inappetenza, per rinforzare i capelli e come afrodisiaco secondo gli antichi principi della medicina ayurvedica.

Quando si parla di frutta secca in generale è sempre bene scegliere solo il meglio da portare in tavola. Si tratta di coltivazioni naturali, gestite secondo i principi dell'agricoltura biologica, che mettono al bando l'uso di pesticidi e di ogni tipo di sostanze chimiche.

Gli anacardi, dopo la raccolta, hanno bisogno di un procedimento di lavorazione molto laborioso: è necessario, infatti, estrarre il prezioso e gustoso seme dal guscio tossico che lo contiene. Un processo che vede solo il 10% degli anacardi crudi superare la soglia, motivo per il quale il costo è molto alto.

C'è da fare però una precisazione: gli anacardi non sono crudi, ma 100% naturali, né tostati e né tantomeno salati. Gli anacardi subiscono, infatti, un processo di lavorazione, tramite cottura, che elimina l'urushiol, una sostanza tossica che si trova nei frutti crudi. Sono però vegan, sani e nutrienti, ottenuti nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni antiche.