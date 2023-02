Freeski & Snowboard, la Coppa del Mondo fa tappa al Corvatsch

venerdì, 17 febbraio 2023

Silvaplana – Dal 23 al 26 marzo, in Engadina i freeskier e gli snowboarder si contenderanno gli ultimi punti della Coppa del Mondo. In occasione della FIS Freeski & Snowboard World Cup, si deciderà a chi verranno assegnati la piccola e grande sfera di cristallo. I migliori freeskier e snowboarder del mondo mostreranno le loro abilità nella disciplina dello slopestyle. E’ l’appuntamento clou del comprensorio Corvatsch, col ristorante Kuhstall organizza un evento speciale.

Io ci sarò… come fan

La «fan zone» con live streaming dell’evento si trova sulla pista n. 6, nei pressi della «Cabanna». La «fan zone» è raggiungibile a piedi o con gli sci dalla stazione intermedia Murtèl. L’ingresso è gratuito, è richiesto solo un biglietto per la stazione intermedia Murtèl.

SKIPASS … come VIP

Potrai assistere da vicino ai kicker, accedere alla «Guest zone 25» e usufruire di altri vantaggi con i pacchetti VIP per il weekend finale del 25 e 26 marzo. Ci sono pacchetti per uno o due giorni.

VIP TICKET … come «Voluntari»

Partecipa alla Coppa del Mondo dal vivo e in prima linea! Entra a far parte della famiglia freestyle e mandaci la tua candidatura. Cerchiamo «voluntari» per il periodo dal 18 al 26 marzo.

10a edizione della Slopestyle World Cup

Si celebra la decima edizione della Coppa del Mondo di Slopestyle Corvatsch-Silvaplana con un concerto dal vivo. Lo snowboarder e musicista svizzero Pat Burgener e il gruppo hip-hop americano Delinquent Habits si esibiranno sul palco della stazione intermedia Murtèl. Info

Sabato 25 marzo

Ore 15:00 Pat Burgener

Ore 16.00: Delinquent Habits

DJ-Set post concerto

Il concerto è compreso nel biglietto per sciatori e pedoni.

Tutto sulla Coppa del Mondo:

Costa Brava meets Kuhstall

26 febbraio 2023

Ingredienti tradizionali e prodotti della Costa Brava sposano la cucina creativa e regionale del ristorante Kuhstall: delizia il tuo palato con uno squisito menù di cinque portate creato dai due chef Jordi Vallespi e Nico Huder.

Kulm Hotel St. Moritz

Tentazioni gastronomiche

Quest’inverno, la struttura alberghiera ricca di tradizione regala a St. Moritz nuove esperienze culinarie di spicco. La brigata di cucina, capitanata dallo chef Mauro Colagreco che vanta tre stelle, delizia il palato degli ospiti nel ristorante gourmet the K, premiato con una stella Michelin e 17 punti GaultMillau. Dal nuovo ristorante The Pizzeria, recentemente ristrutturata, che entusiasma con un’atmosfera particolare, al locale in voga Sunny Bar by Claudia Canessa fino al Kulm Country Club con Daniel Müller, maestro locale in cucina: Siamo lieti di accoglierla fino al 10 aprile 2023!

Grand Hotel Kronenhof

La fiaba invernale a Pontresina

Il mix particolare tra magia, comfort e ambiente naturale fa del Grand Hotel Kronenhof di Pontresina una struttura inconfondibile. L’edificio in stile neobarocco è uno degli alberghi delle Alpi classificato come monumento storico fra i più prestigiosi del XIX secolo e appartiene alla categoria dei migliori hotel di lusso e wellness al mondo. Dal 21 al 25 febbraio 2023, Jordi Vallespi sarà ai fornelli del ristorante gourmet Kronenstübli e la sua passione per la cucina sorprenderà gli amanti della buona tavola con ingredienti tradizionali e prodotti della Costa Brava. L’albergo rimane aperto fino a lunedì di Pasqua.