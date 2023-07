Frassilongo, nuova autobotte dei vigili del fuoco

domenica, 30 luglio 2023

Frassilongo (Trento)- Un ulteriore strumento per il successo degli interventi di spegnimento degli incendi. La comunità di Frassilongo ha inaugurato la dotazione della nuova autobotte a servizio del locale Corpo dei Vigili del fuoco volontari, guidato dal comandante Vincenzo Laner, che conta 21 vigili effettivi, un allievo e 2 fuori servizio. “Sappiamo quanto questa valle sia stata colpita dalle emergenze, con la tempesta Vaia e il devastante incendio in Panarotta di un anno fa e quanto i Vigili del fuoco abbiano rischiato in quei frangenti” ha ricordato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto con l’assessore agli enti locali Mattia Gottardi all’inaugurazione di ieri pomeriggio a Kamauz.

“La messa a disposizione di nuovi mezzi, strumentazioni e tecnologie, rappresenta dunque un dovere morale per la pubblica amministrazione. È fondamentale continuare a investire le risorse necessarie per garantire sicurezza al territorio e agli operatori stessi, impegnati nelle operazioni di soccorso” ha aggiunto il presidente Fugatti, ricordando come in una terra di Autonomia come il Trentino, il servizio garantito dai volontari rappresenti un prezioso valore aggiunto: “I pompieri sono una grande famiglia al servizio della comunità: incarnano i valori del volontariato e della solidarietà e rappresentano un esempio concreto per le nuove generazioni”. L’assessore Gottardi ha parlato di “un momento di festa per la comunità di Frassilongo e dell’intera Val dei Mocheni, testimoniata dalla presenza dei sindaci e dei volontari di diversi Corpi”. Nel richiamare il valore del volontariato, l’assessore ha ringraziato i vigili e le loro famiglie, perché “essere pompiere coinvolge mogli, mariti, compagni, mamme e papà nell’emergenza e nello spirito di servizio”, rimarcando che un mezzo nuovo in una comunità non è una “spesa” ma un investimento in sicurezza e presidio del territorio.

La nuova autobotte è stata finanziata con il “Piano pluriennale per la concessione di contributi ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari” per un importo complessivo di 136mila euro rispetto ad una spesa ammessa di 170mila euro. Il veicolo è stato allestito ad uso antincendio ed immatricolato a giugno 2023 dal Servizio Antincendi e Protezione civile.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente della Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari Luigi Maturi, l’ispettore distrettuale Mauro Oberosler, la senatrice Elena Testor, il consigliere provinciale Gianluca Cavada, il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bernstol Andrea Fontanari e il sindaco di Frassilongo Luca Puecher affiancato dagli altri primi cittadini della Val dei Mocheni. “Il vostro indispensabile servizio, soprattutto nei nostri piccoli paesi, rappresenta la forza di una comunità unita, basata sul volontariato, l’associazionismo e l’altruismo – ha detto il sindaco Puecher -. Con l’aggiunta di questo nuovo mezzo, la nostra valle assieme a tutti i Corpi del distretto acquisisce sempre più forza e autonomia nell’affrontare ogni tipo di intervento”.