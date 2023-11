Frane sulla statale 38, messa in sicurezza della strada a Laces

venerdì, 3 novembre 2023

Laces (Bolzano) – Dopo la caduta massi, sono in pieno svolgimento i lavori di messa in sicurezza del tratto della statale 38 dello Stelvio all’altezza di Laces (Bolzano). Dopo un sopralluogo con l’elicottero, è stato possibile determinare l’entità della frana. La parete rocciosa interessata è fortemente fessurata e un totale di circa 3000 metri cubi di materiale roccioso è a rischio di scivolamento.

“Per garantire che i lavori di demolizione – spiega l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider (nella foto) – mirata della parete rocciosa possano essere eseguiti in sicurezza, è stato installato un sistema di monitoraggio in modo da poter rilevare immediatamente anche i più piccoli movimenti, al fine di garantire la sicurezza degli operai da un lato e di poter chiudere la strada in caso di pericolo dall’altro”.

Dopo l’installazione del sistema di monitoraggio, si procederà alla perforazione, per cui la strada dovrà essere chiusa per motivi di sicurezza. La chiusura definitiva della strada avverrà sabato 4 novembre dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 e si prevede che durerà fino al 10 novembre, meteo permettendo.

Il traffico verrà deviato attraverso la Sp 90 Laces Vezzano e la Sp 181 Laces Zona produttiva. Al termine del brillamento, le macerie dovranno ancora essere rimosse e le strutture protettive sottostanti dovranno essere ripristinate.